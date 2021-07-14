Balon balıkları artıyor! "Ağları parçalıyor, avlayamıyoruz"

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü balon balığı avcılığıyla ilgili alım noktaları, günler ve saatleri belirlendi. Benekli balon balığı için 5 TL, diğer türleri için 50 kuruş ödeme yapılacak. Bu kararın ardından ise Adana’nın Karataş ilçesindeki balıkçılar avlanmak için Akdeniz’e açıldı.
Balon balıkları ise balıkçıların ağlarını parçalayarak kaçtığı için yaklaşık 1 haftadır devam eden alımlar sırasında ilçedeki balıkçılar balon balığı avlayamadı.
"BALIK, AĞLARI PARÇALIYOR"
Karataş Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Safsoylu, "Bu balon balığı diğer türler üzerinde baskı uyguladığı için devletimiz uygulamış olduğu bir destekleme var. Daha önce sadece 1 tür üzerinden alım yapılıyordu ve 5 liraydı. Şimdi bütün türler devlet tarafından toplatılıyor ama fiyatı düştü. Benekli balon balığı yine 5 lira ancak diğer türler 50 kuruş. Şu anda küçük tekne balıkçılarımız avcılık yapıyor ama balon balığı şu anda bu ağları parçalıyor. O nedenle avlayamıyoruz. Çünkü balon balığının ağzı keskin olduğu için bu ağları parçalıyor. Tek tük ağlara takılıyor" diye konuştu.
"DESTEKLEMELER BİRAZ DAHA CAZİP HALE GETİRİLEBİLİR"
Fiyatın düşük olması nedeniyle de ağlara takılan balıkları balıkçıların öldürerek geri attığını belirten Safsoylu, “Balon balığının ekonomik balık türleri üzerinde çok büyük etkisi var. İstilacı bir tür. Ekonomik türleri yok ediyor. Popülasyonu da çok çoğaldı. Bu desteklemeler biraz daha cazip hale getirilebilir. 50 kuruş değil de fiyatı biraz daha artarsa iyi olacaktır. Hem balıkçılarımızın ekonomisine katkısı olur hem de bu türün popülasyonunu azaltabiliriz” ifadelerini kullandı.
Balıkçılar da yeni aldıkları ağları balon balıklarının parçaladığını, bu nedenle zarara girdiklerini söyledi.
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