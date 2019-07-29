Hemen emniyete haber verdiler

Milli Savunma Bakanlığı, Karaburun ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına bir mayın takıldığını açıkladı. Mayının 2. Dünya Savaşı'ndan kalma İngiliz eğitim mayını olduğu ifade edilirken mayının Sahipleraltı balıkçı barınağında karaya çıkartıldığı ve emniyete alındığı kaydedildi.

Eğitim mayını, daha sonra ise SAS Görev Timi tarafından Uzunada imha bölgesinde kontrollü bir şekilde imha edildi.