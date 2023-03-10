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Bursa'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir balıkçı teknesi alabora oldu. Teknede 2 kişi kurtarıldı, kaybolan 1 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Giriş: 10.03.2023 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkçı teknesi alabora oldu! 1 kişi aranıyor
Balıkçı teknesi alabora oldu! 1 kişi aranıyor
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AA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kıyıya yanaşırken alabora olan balıkçı teknesindeki 2 kişi kurtarıldı, kaybolan 1 kişi aranıyor. Alınan bilgiye göre, içinde 3 kişi bulunan tekne, balıkçı barınağı bölgesinde kıyıya yanaşırken henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Süleyman Aslan (40) ve Mehmet Kaya'yı (45) denizden çıkardı. Aslan ve Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.

Deniz polisine bağlı dalgıçlar, suya düştüğü belirlenen Hasan Karaca'yı (41) arama çalışmasını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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