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Balık Dolunayı'nın burçlara etkileri şaşırttı! 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi nelerdir? Balık Dolunayı ne zaman bitiyor, hangi tarihlerde olacak?

Balık Dolunayı etkileri nedir? İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi

Balık Dolunayı 10 Eylül Cumartesi günü gerçekleşiyor. Duygusal ve hassas bir sürecin içine gireceğimiz bu Balık Dolunayı etkileri 10 gün sürecek. Astroloji meraklıları için Balık Dolunayının burçlara ve genel etkisini bir araya getirdik. Peki, Balık Dolunayı ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı burçlara etkisi

10.09.2022 - 19:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Balık burcunda gerçekleşecek olan eylül dolunayı bugün etkisini göstermeye başlayacak. Astroloji severler dolunay öncesi Balık Dolunayı etkilerini araştırıyorlar. Korhan Kılınçkaya, 10 Eylül 2022 Balık Dolunayı ve burçlara etkilerini kaleme aldı. İşte bugün gerçekleşecek 10 Eylül Balık Dolunayı burçlara etkileri  

  • BALIK DOLUNAYI NE ZAMAN?

    10 Eylül saat 12.59’da Balık burcunun 17 derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Bu dolunayın etkileri ise 10 gün boyunca sürecek.

    Dolunaylar açığa çıkma, farkındalık, değerlendirmeler ve sonuçların alındığı zamanlardır. Bu dönemde bu sonuçlar ve değerlendirmeler Balık burcu hatta Balık-Başak aksı karakteristiğinde yaşayacağız anlamına geliyor. Balık burcu hassasiyet, fedakârlık, iyileşme, duygusal konular, mistik, kapalı konular ile alakalıdır. Bu dönemde haritamızda Balık hangi evimize düşüyorsa bazı bitişler, sonlanmalar, psikolojik ve duygusal olarak yorabilecek bazı hassasiyetler olabilir.

  • BALIK DOLUNAYI ETKİLERİ

    An derecesi An haritasının 10. Evine hatta tam tepe noktasına kavuşum yapmakta bu da bu Dolunayın oktavını oldukça yüksek yaşayacağımız anlamına geliyor. Ayrıca an haritasının yükselen burcu Balık burcuyla Jüpiter’i yönetici gezegen olarak paylaşan Yay.

    Bu durumda haritanın neredeyse tüm gezegenleri belli şekilde önem kazanıyor. Jüpiter Merkür ile karşıtlık açı yapar durumda, bu da bu dönemde hayat görüşü, hayat felsefesi gibi konularda birtakım fikir ayrılıkları yaşayabileceğimize, iletişimsel problemlerle karşılaşabileceğimize işaret ediyor ki Merkür’de durağan durumda, retro yapmaya hazırlanıyor.

  • An derecesini etkileyen gezegenler ise Neptün, Uranüs ve Mars. Balık etkili dolunay Neptün ile Balık etkisini katlamış durumda ki bu da bu dönemde biraz kaçışa meyledebileceğimize, tembellik yapabileceğimize, yanlış anlama/anlaşılma kurbanı olabileceğimiz bir dönemi gösterebilir. Uranüs’ten gelen uyumlu açılar da Balık hayal gücü ile birleşince bu dönemin kaçışlar olduğu kadar eğlenceli, farklı ve yaratıcı olabileceği anlamına da geliyor.

  • Bu dönemin en tehlikeli açısı yine Mars’ın an derecesine yaptığı kare açı olacak ki bir önceki Yeniay’da da bunu görmüştük. ALDEBARAN sabit yıldızı kavuşumlu İkizler burcundaki Mars an derecesine sert bir açı yaparak dönemi yine tartışmalı, savaşlı, kavgalı bir hale getiriyor ve ALDERBARAN ise etkiyi bir tık güçlendirmekle birlikte işin içerisine dürüstlük ile ilgili problemlerin de yaşanabileceği tehlikesini getiriyor. Yani bu dönemde yanılgılara, yalanlara çok dikkat etmek gerekiyor.

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