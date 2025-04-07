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        Haberler Bilgi Gündem Balık av yasağı ne zaman başlıyor? 2025 endüstriyel balıkçılar ve kıyı balıkçıları av yasağı başlama tarihi nedir, hangi türlere yasak geliyor?

        Balıkçılar için av yasağı ne zaman başlıyor?

        Balıkçılık sektöründe av yasağı dönemi yaklaşırken, hem endüstriyel balıkçılar hem de kıyı balıkçıları için önemli kısıtlamalar devreye girmeye hazırlanıyor. Bu yasak, büyük ölçekli balıkçı teknelerini doğrudan etkilerken, kıyı balıkçıları için de bazı balık türlerinin avlanmasına yönelik sınırlamalar getirilecek. Peki, 2025 yılı av yasağı ne zaman başlayacak ve hangi balık türlerinin avlanması yasaklanacak? İşte, detaylar ve merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 14:30 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:30
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        • 1

          Balıkçılar için av yasağı başlamak üzere. Yasak, endüstriyel balıkçıları kapsayacak olsa da kıyı balıkçıları için de balık çeşidi yasağı başlayacak. Peki, av yasağı ne zaman başlıyor, hangi balık türlerinin avlanması yasaklanacak?

        • 2

          BALIKÇILAR İÇİN AV SEZONU NE ZAMAN KAPANIYOR?

          1 Eylül 2024'te ağlarını denize bırakarak av sezonunu açan balıkçılar, 15 Nisan'da motorlarını durdurarak "paydos" diyecek.

          15 Nisan tarihi itibarıyla gırgır diye adlandırılan büyük balıkçı tekneleriyle avcılık yapılamayacak ancak 12 metre altı küçük teknelerle avcılık faaliyeti yapılmaya devam edilecek.

        • 3

          BAZI BALIK TÜRLERİ İÇİN YASAK BAŞLIYOR

          Kıyı balıkçıları 15 Nisan'da başlayacak av yasağına dahil değil ancak kıyı balıkçıları için 1 Nisan'da palamut yasağı başlamıştı, 15 Nisan'da ise kalkan yasağı başlayacak.

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