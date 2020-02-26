Balık A, B1, B2, ve D vitaminin yanı sıra OMEGA 3 açısından zengin olduğu için haftada 2 kez tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır. Sağlıklı beslenme deyince hemen aklımıza gelmese de içerisinde bulundurduğu yüksek omega ve yağ asitleri bakımından balık tüketimi önemlidir.
Balığın yanına hangi mezeler gider?
Sağlıklı beslenme deyince hemen aklımıza gelmese de içerisinde bulundurduğu yüksek omega ve yağ asitleri bakımından balık tüketimi önemlidir. Balık tüketimi denince önce zihin gelişimi ardından kalbe dost olan faydaları bilinir. Vücut direncini arttırdığını herkes bilir. Uzmanlara göre haftada iki kez mevsimine uygun balık tüketmek en uygun yeme biçimidir.
Balık tüketirken yanına yapacağınız mezelerde onun hem tüketilmesini kolaylaştıracak hem sofranızı renklendirecektir.
• Fava (balık ezmesi): Bakladan yapılan fava balık yemeğinizin sindirimini kolaylaştıracaktır.
• Humus: Haşlanmış nohutu birkaç işlemden geçirerek nefis bir meze haline getirdiğini humus balık sofralarında meze olarak ilk sıralarda yer alır.
• Patlıcan salatası: Közde pişen sebzeleri yemeyi seviyorsanız tam size göre bir meze tarifi. Biraz biber ve baharatları buluşturup enfesle yediğiniz o mükemmel meze balık sofranızda olmak için sırada.
• Ajvar (patlıcanlı sos): Adı biraz yabancıymış gibi hissettirse de tadı kahvaltıda yediğimiz domates sosunu andırmakta. Patlıcan, domates, soğan, sarımsak gibi sebzelerin harmanlanmasıyla ortaya çıkan lezzettir.
• Havuç tarator: Bayatlayan ekmeklerin ziyanından sizi kurtaran lezzet. Süzme yoğurt, rendelenmiş havuç gibi malzemeleri bir araya getirerek size enfes bir lezzet tatma imkânı sunar.
• Karides tava: Balık sofrası veya balık mezesi denince balığın uzaktan akrabaları olan deniz ürünleri soframızda yer almazsa olmaz.
• Hibeş: Tahinden gelmiş olan bu lezzet özellikle Antalya mutfağında çok sık tüketilmekte. Enerji deposu olan bu meze yardımıyla bağışıklık sisteminizi güçlü kılabilirsiniz.
• Şakşuka: Patlıcan sevenler için balık sofralarında eksik edilmeyen lezzet. Soğanı, sarımsağı, biberiyle sofrada göz dolduran lezzet.
• Patates salatası: Somon balığıyla çok uyumlu olan bu lezzeti. Dilerseniz dereotuyla süsleyip bir salata elde edebilirsiniz dilerseniz püre haline getirerek tamamen size kalmış.
• Börülce salatası: Akdeniz mutfağının en sevileniyle balığı buluşturmak en mantıklı seçeneklerden biridir. Zeytinyağı ve limonla birleşince mükemmel uyumu yakaladınız demektir.
• Acılı ezme: Kebap salonlarının vazgeçilmezi olsa da bazen balık sofralarına uğramayı ihmal etmeyen bu lezzet fırından çıkan balıklarınızı bandıra bandıra yiyeceğiniz mükemmel bir mezedir.
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