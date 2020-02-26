Balığın yanına hangi salatayı yapacağımız zor bir karar değildir. Ancak iş çorba yapmaya gelince seçmek biraz daha zor hale geliyor. Balığın yanına hangi çorba yakışır? Bu soruyu birlikte cevaplamaya çalışalım.

Balıkla en uyumlu olan çorbalar baklagillerdir. Tavuklu etli çorba yaparsanız biraz tuhaf görünür. Tavuklu veya etli bir çorba yaptığımızda ardından yiyeceğimiz balığın tadını kötü yönde etkiler. Balığın yanında yoğurtlu bir çorbada yenilmez. Çünkü balığı yoğurtlu bir şeyle yerseniz zehirleneceğimizi düşünürüz.

Baklagillerden en başta mercimek çorbasından söz edebiliriz. En iyi ne gider diye soracak olursanız bir balığın yanına arkadaşı olan balık çorbası yapın deriz. Levrek, kırlangıç veya kaya balığı gibi iri parçalı balıklardan yapacağınız çorbalar çok lezzetli olacaktır.

Balıkla en uyumlu çorbalar listemiz şu şekilde olabilir:

Mercimek Çorbası

Ezogelin Çorbası

Kremalı / Kremasız Mantar Çorbası

Tarhana Çorbası

Patates Çorbası

Nohut Çorbası

Mantı Çorbası