Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın desteğiyle 11 yıl önce başlatılan, kent merkezindeki 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazı çalışmaları devam ediyor.
DHA'nın haberine göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu´nun başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar on binlerce eser ve 7'nci yüzyıla ait mezar odaları ortaya çıkarıldı.
2013 yılındaki kazı çalışmalarında da Hz. İsa´nın çarmıha gerildiği haçın bir parçasının içinde olduğu tahmin edilen taş sandık bulundu.
Hristiyan dünyası tarafından kutsal kabul edilen eser, Sinop Arkeoloji Müzesi´nde korumaya alındı. Kazı çalışmaları kapsamında 5´inci ve 6'ncı yüzyıllar arasında tarihlenen Gaziantep ve Antakya Zeugma Antik Kenti´ndekilere benzer mozaikler de bulundu. Kazı çalışmalarına devam eden ekip, mozaiklerin gün yüzüne çıkarılması için çalışma yürütüyor.
'TÜRKİYE´DE MEZARLARIN ÜZERİNDE MOZAİĞE İLK KEZ RASTLANDI'
Kazı çalışmalarının bu yıl 13 Temmuz´da başladığını dile getiren Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, "Bu sene ilk defa Türk Tarih Kurumu ve Sinop Belediyesi kazı çalışmalarını destekledi. Çalışmalar çok iyi gidiyor. Bu dönemki kazı çalışmaları hemen hemen bitti, şimdi de restorasyon çalışmaları devam ediyor. Özellikle mozaiklerle ilgili çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Restorasyonun ardından bu mozaikler için sergileme platformları düzenlenecek. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu alan ziyarete açılacak. Bu mozaikler Karadeniz Bölgesi için çok ilginç, çünkü bununla ilgili biz hep Antakya Zeugma´yı biliyoruz. Bu nedenle Karadeniz´in mozaikleri çok önemli. Bu mozaikler erken Bizans dönemine ait 'mezar adak' mozaikleridir. Bu mozaikler mezarların üzerindedir, o dönemin varlıklı kişilerinin mezarlarına bu mozaikler yapılmıştır. Mozaik çalışmaları tamamlandıktan sonra mezarlar da açığa çıkarılacak. Bu tip bir yapıyı ve mozaikleri Ürdün ve Suriye´de buluyoruz. Türkiye´de mezarların üzerine mozaik döşemelerini ilk kez Sinop´ta gördüm. Her mozaik panosunun üzerinde o mozaik kimin için yapıldıysa ve kim tarafından yaptırıldıysa ismi yazıyor" dedi.
'MOZAİKLERİN ÜZERİNDEKİ KUŞLAR, İNANANLARI TEMSİL EDİYOR'
Bu yılki restorasyon çalışmalarının kasım ayında biteceğini ve mart ayında yeniden projenin başlayacağını belirten Köroğlu, "1 yıl daha çalışmalar sürer, ayrıca duvar resimleriyle ilgili de restorasyon çalışmaları başladı. Mozaiklerin üzerindeki kuş figürleri çok dikkat çekiyor. Bu kuşlar inanan insanları temsil ediyor. Hepsinin Hristiyanlık dininde bir sembolü var. Cennetin kuşları, küçük kuşlar, papağan gibi kuşlar var. Aslında bunlar Hristiyanlık dininde çok kullanılan kompozisyonlardır. Tanrıyla doyan ve beslenen inançlı insanları simgeliyor. Mozaiklerde yer alan bazı kuşların boynunda kurdeleler var. Bu Pers´lerden beri gelen bir gelenektir ve bir soyluluk işaretidir" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!