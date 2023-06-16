Balat’ın kabusu olan çeteye dava açıldı!

Fatih Balat’ın tarihi dokusu, renkli evleri, çekilen diziler son dönemde semti turizm açısından adeta cazibe merkezlerinden biri haline getirdi. Semtin popülerliğinin artması, açılan mekanlar nedeniyle ilgi görmesi gayrimenkul ve kira fiyatlarında da artışa neden oldu.

Kamuoyuna yansıyan başka bir vukuatları ise Sinemasal Kültür Sanat Derneği’nin kiraladığı yere çökmek istemeleriydi. Dernek başkanı Enes Kaya, Balat’ın ortasında gündüz vakti silahlı saldırıya uğramıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle Kaya isyan etmiş, çetenin icraatlarını şikayetçi olarak tek tek anlatmıştı.

METRUK BİNALARA İLGİ ARTTI

Talep arttıkça bölgede otel, otopark, iş yeri ihtiyacı da arttı. Ancak tarihi dokunun bozulmaması için yeni yapıların inşa edilmesine izin verilmeyen Balat’ta, insanlar eski, metruk binalara ve dükkanlara yöneldiler. Balat’taki değişim ve artan gayrimenkul bazı insanları illegal yollara da sürükledi.

KİLİT KIRIP İÇERİ GİRDİLER

İddianameye göre Mesut Baraj ve beraberindekiler, daha önce karıştıkları suçlar nedeniyle ilçede nam salmıştı. Sahiplerinin sık uğramadığı binaları ve daireleri öğrenip kilitlerini kırarak içeri girdiler. Gayrimenkulleri sahiplerinin rızası olmadan kullanıp, tehdit ve şiddet uygulayarak ele geçirmeye çalıştılar. Arsaların üzerinde haksız ve kanunsuz şekilde otopark işlettiler.

DEĞNEKÇİLİK YAPTILAR

Değnekçilik yapan çete üyeleri, gezmek için Balat’a gelen vatandaşların otomobillerini sokağa park etmelerine müsaade etmeyip, “Mahallenin ağabeyiyiz, sokak bize ait, devlet gelse bizi buradan çıkaramaz” diyerek dövdüler.

RUBY SALDIRISINI YAPTILAR

Örgüt tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen 14 ayrı eyleme yer verilen iddianamenin devamında, Mesut Baraj’ın 8 Eylül 2022’de yanında bulunan İnci Cennet E. ve Recep Ç. ile eğlenmek için gittikleri Ortaköy’deki Ruby isimli eğlence mekanında yaşamış oldukları tartışma sonrası mekanın güvenlik görevlileri tarafından darp edildikleri ve olay yerinden ayrıldıkları anlatıldı.



Daha sonra örgüt liderinin darp edildiği mekanın önüne 2 motosikletle gelen örgüt üyesi şüpheliler Selman Ç., Süleyman C., Ferdi K., Şeyhmus Y.'nin intikam almak amacıyla silahla saldırı düzenlemek istedikleri belirtildi. Ruby’de çalışanların da silahla karşılık vermesi üzerine karşılıklı çatışmanın yaşandığı, şüpheliler Selman Ç., Ferdi K. ve Şeyhmus Y. ile bir arkadaşı ile eğlenmek amacıyla Ruby'e giden müşteki Mesut Güneş’in boynundan yaralandığı ifade edildi.