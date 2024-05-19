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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, Azerbaycan Kongre Merkezi'nde üst üste iki konser verdi. Toplamda yaklaşık 20 bin kişiye hitap eden Kırmızıgül, ayakta alkışlandı.

Azerbaycanlı bir kadın hayranı, kendi yaptığı yağlı boya portre tabloyu Mahsun Kırmızıgül'e hediye etti. Bu sürpriz karşısında Kırmızıgül, bir hayli duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hâkim olamayan Kırmızıgül; "Çok duygulandım bu hediye karşısında, aldığım en güzel hediyelerden biriydi" dedi.