Baklava yiyordu sonrası korkunç!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Umut Sokak'ta yaşayan Sebahattin Yıldıztekin (67), Kurban Bayramı'nın 3. günü yediği baklava diliminin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kaldı.

AA'da yer alan habere göre Yıldıztekin, yakınları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Başiskele ilçesinde bulunan özel hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Yaklaşık 20 gündür tedavisi süren Yıldıztekin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Yıldıztekin'in cenazesi, Köseköy Selimiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yıldıztekin'in, 1987 yılında Köseköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi.