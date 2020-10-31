Bakla diğer bir adı ile “ful”, baklagiller familyasından gelen kazık köklü bir bitkidir. Kökleri toprağın 110 cm derinliğine kadar inmektedir. Gövdenin yanlarında açılan kökleri çok kuvvetli bir şekilde açarak gelişim göstermektedir. Tüysüz olan sapı 1 metre ye kadar uzayabilmektedir. Çiçeklerinin ise kendine has ve hoş bir kokusu bulunmaktadır. Vitamin ve protein açısından çok zengin olan bakla tazeyken de kuruyken de vitamin ve minerallerini korumaktadır. Tazeyken yeşil, kuruyken de kahverengini almaktadırlar.

Mevsimin kıştan bahara döndüğünün ilk müjdecilerindendir. Baklanın kurusu, tazesine göre daha sağlıklıdır. Bu bitki içerisinde B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini ve K vitamini bulundurmakla birlikte magnezyum, demir, kalsiyum ve potasyum açısından da oldukça zengindirler. Bu yararlı bitki ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişmekle birlikte genel olarak Antalya, Aydın, İçel gibi Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişmektedir.1 bardak (170 gram) pişmiş bakla; 187 kalori, 33 gram karbonhidrat, 13 gram protein, 9 gram lif ve 1 gramdan az yağ içerir.

BAKLANIN BESİN DEĞERİ NEDİR?

1 fincan, 100 gram baklada;

193 miligram potasyum,

41 miligram sodyum,

31 miligram magnezyum,

18 miligram kalsiyum,

5 miligram demir,

58 miligram B9 vitamini (folat ve folik asit),

8 miligram C vitamini,

261 miligram manganez,

73 miligram fosfor,

10 gram lif,

7 gram karbonhidrat,

60 gram protein,

43 gram yağ,

0,6 miligram bakır,

128 miligram B1 (tiamin),

2 miligram B3 (niasin),

0,9 miligram B2 (riboflavin),

47 miligram çinko içeriyor.

BAKLANIN FAYDALARI NELERDİR?

Rahim akıntısı ve iltihabı önlemeye,

Kan değerlerinin dengede tutulmasına,

Göz sağlığını korumaya,

Vücutta leke oluşumunu önlemeye,

Dişleri güçlendirmeye,

Beyin sağlığını ve işlevlerini korumaya,

Romatizmal rahatsızlıkları önlemeye,

İdrar yollarını temizlemeye,

Balgamı rahatça dışarı atabilmeye iyi gelir.

Bakla, Böbrek Fonksiyonlarını Destekler: Bakla; içerdiği vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve lif dolayısıyla böbreklere iyi gelen bir doğal besindir. Böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlayarak, var olan kumların atılmasını kolaylaştırır. Böbrekler, daha iyi çalıştığında da idrar yolları temizlenir, enfeksiyonlar önlenmiş olur. Kabızlık ve hemoroit gibi rahatsızlıkların da önüne geçilir.

Bakla; içerdiği vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve lif dolayısıyla böbreklere iyi gelen bir doğal besindir. Böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlayarak, var olan kumların atılmasını kolaylaştırır. Böbrekler, daha iyi çalıştığında da idrar yolları temizlenir, enfeksiyonlar önlenmiş olur. Kabızlık ve hemoroit gibi rahatsızlıkların da önüne geçilir. Bakla, Bağışlık Sistemini Güçlendirir: C vitamini; vücutta beyaz kan hücrelerinin üremesi, artmasını teşvik eder, bu da bağışıklık sisteminin güçlenmesi anlamına gelir. Bakla gibi bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin tüketilmesi; soğuk algınlığı, nezle, gripgibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Bakla içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Bu bakımdan balgam söktürücü, öksürüğü giderici ve aslında tüm üst solunum yollarının sağlığını destekleyici özellik gösterir.

C vitamini; vücutta beyaz kan hücrelerinin üremesi, artmasını teşvik eder, bu da bağışıklık sisteminin güçlenmesi anlamına gelir. Bakla gibi bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin tüketilmesi; soğuk algınlığı, nezle, gripgibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Bakla içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Bu bakımdan balgam söktürücü, öksürüğü giderici ve aslında tüm üst solunum yollarının sağlığını destekleyici özellik gösterir. Bakla, Kansızlığı Önler: Vücutta hemoglobin değerinin düşmesi ve kırmızı kan hücrelerinin azalması anemiye, kansızlığa sebep oluyor. Kansızlık da aslında pek çok hastalığın temel sebeplerindendir. Anemik kişilerin, enerji seviyeleri düşüktür, bağışıklık sistemleri güçsüzdür. Bu sebeple de başta beyin fonksiyonları olmak üzere pek çok vücut fonksiyonu zayıflar. İşte bu bakımdan demir içeriği yüksek olan baklanın tüketimi anemiyi önlemeye yardımcı olmakta, anemitedavisinde iyileştirici rol oynamaktadır.

Vücutta hemoglobin değerinin düşmesi ve kırmızı kan hücrelerinin azalması anemiye, kansızlığa sebep oluyor. Kansızlık da aslında pek çok hastalığın temel sebeplerindendir. Anemik kişilerin, enerji seviyeleri düşüktür, bağışıklık sistemleri güçsüzdür. Bu sebeple de başta beyin fonksiyonları olmak üzere pek çok vücut fonksiyonu zayıflar. İşte bu bakımdan demir içeriği yüksek olan baklanın tüketimi anemiyi önlemeye yardımcı olmakta, anemitedavisinde iyileştirici rol oynamaktadır. Bakla, Kanseri Önler: Bakla; B9 vitamini içeren bir sebzedir. B9 vitamini de DNA’ların onarılması, çoğalması, hasarların onarılması ve güçlendirilmesinde önemli bir rol oynar. B9 vitamini az tüketen kişilerde göğüs, rahim, beyin, kolon ve akciğer kanseri oluşma riski çok yüksektir. Bu bakımdan B9 vitamini bakımından zengin olan diğer besinleri ve baklayı haftada 1-2 kez tüketmekte fayda var.

Bakla; B9 vitamini içeren bir sebzedir. B9 vitamini de DNA’ların onarılması, çoğalması, hasarların onarılması ve güçlendirilmesinde önemli bir rol oynar. B9 vitamini az tüketen kişilerde göğüs, rahim, beyin, kolon ve akciğer kanseri oluşma riski çok yüksektir. Bu bakımdan B9 vitamini bakımından zengin olan diğer besinleri ve baklayı haftada 1-2 kez tüketmekte fayda var. Serbest Radikallerle Savaşır: Serbest radikaller; vücudun hastalıklara karşı direncini düşüren, hücrelere hasar veren organizmalardır. Antioksidanlar ve manganez gibi mineraller bakımından zengin beslenen kişilerde serbest radikallerin etkisin daha düşük Bakla da bol miktarda manganez ve dolayısıyla da antioksidan içeriyor, serbest radikallerle savaşıyor. Bu sayede kanser ve diğer hücresel hasardan kaynaklı hastalıkları önlüyor.

Serbest radikaller; vücudun hastalıklara karşı direncini düşüren, hücrelere hasar veren organizmalardır. Antioksidanlar ve manganez gibi mineraller bakımından zengin beslenen kişilerde serbest radikallerin etkisin daha düşük Bakla da bol miktarda manganez ve dolayısıyla da antioksidan içeriyor, serbest radikallerle savaşıyor. Bu sayede kanser ve diğer hücresel hasardan kaynaklı hastalıkları önlüyor. Osteoporozu Önler: Osteoporoz, yani kemik erimesi öncelikle yaşı ilerleyen kadınlar, genel olarak baktığımızda da milyonlarca insanın yüz yüze kaldığı bir sorundur. Osteoporozu önlemenin yolu da çocukluktan itibaren vitaminler, mineraller ve özellikle de manganez ve kalsiyum açısından zengin beslenmekten geçiyor. Manganez içeriği sayesinde düzenli olarak bakla tüketiminin de kemik gelişimini desteklediği ve kemik erimesini önlediği bir gerçektir.

Osteoporoz, yani kemik erimesi öncelikle yaşı ilerleyen kadınlar, genel olarak baktığımızda da milyonlarca insanın yüz yüze kaldığı bir sorundur. Osteoporozu önlemenin yolu da çocukluktan itibaren vitaminler, mineraller ve özellikle de manganez ve kalsiyum açısından zengin beslenmekten geçiyor. Manganez içeriği sayesinde düzenli olarak bakla tüketiminin de kemik gelişimini desteklediği ve kemik erimesini önlediği bir gerçektir. Uyku Uyumaya Yardımcı: Baklanın zihinsel sağlığı koruduğu, rahatlama ve dinginlik verdiği biliniyor. Baklanın içeriğinde bulunan triptofan da aynı bağlamda zihinsel rahatlık ve huzur veriyor, bu sayede kişinin rahatça uykuya dalması ve deliksiz bir uyku uyuması mümkün oluyor. Sağlıklı ve yeterli bir uyku uyumanın kişinin beyin gelişimi, hafızasının güçlenmesi, kilosunun kontrol altında tutulması, duygusal durumunun daha mutlu yönde ilerlemesi, kas ağrılarının dinmesi gibi olumlu etkileri olduğu düşünüldüğünde bakla tüketiminin önemi bir kez daha anlaşılıyor.

Baklanın zihinsel sağlığı koruduğu, rahatlama ve dinginlik verdiği biliniyor. Baklanın içeriğinde bulunan triptofan da aynı bağlamda zihinsel rahatlık ve huzur veriyor, bu sayede kişinin rahatça uykuya dalması ve deliksiz bir uyku uyuması mümkün oluyor. Sağlıklı ve yeterli bir uyku uyumanın kişinin beyin gelişimi, hafızasının güçlenmesi, kilosunun kontrol altında tutulması, duygusal durumunun daha mutlu yönde ilerlemesi, kas ağrılarının dinmesi gibi olumlu etkileri olduğu düşünüldüğünde bakla tüketiminin önemi bir kez daha anlaşılıyor. Kalbinizi Korur: Bakla; kalp dostu vitaminler olan A vitamini ve C vitamini bakımından zengindir. Bu vitaminler kalbin ve damarların sağlığını destekler, fonksiyonlarını güçlendirir. Düzenli olarak haftada bir ya da iki kez bakla tüketimi; damar tıkanıklığını önler, kanın pıhtılaşması sorununu giderir, kötü kolesterolü düşürür ve dolayısıyla da kalbi ve damarları korur.

Bakla; kalp dostu vitaminler olan A vitamini ve C vitamini bakımından zengindir. Bu vitaminler kalbin ve damarların sağlığını destekler, fonksiyonlarını güçlendirir. Düzenli olarak haftada bir ya da iki kez bakla tüketimi; damar tıkanıklığını önler, kanın pıhtılaşması sorununu giderir, kötü kolesterolü düşürür ve dolayısıyla da kalbi ve damarları korur. Parkinson Hastalığını Önler: Son yıllarda yaşı 50’nin üzerinde olan pek çok yetişkinde çok sık olarak Parkinson hastalığı ortaya çıkmaya başladı. Parkinson hastalığı; dopamin üreten beyin hücrelerinin ölümüne sebep olduğundan Parkinson hastalarında düşük dopamin seviyesi görülür. Vücutta dopamine çevrilen bir nörotransmitter olan levodopa açısından oldukça zengin olan bakla Parkinson hastalığı semptomlarını hafifletir.

Son yıllarda yaşı 50’nin üzerinde olan pek çok yetişkinde çok sık olarak Parkinson hastalığı ortaya çıkmaya başladı. Parkinson hastalığı; dopamin üreten beyin hücrelerinin ölümüne sebep olduğundan Parkinson hastalarında düşük dopamin seviyesi görülür. Vücutta dopamine çevrilen bir nörotransmitter olan levodopa açısından oldukça zengin olan bakla Parkinson hastalığı semptomlarını hafifletir. Doğum Anomalilerini Önler: Omurilik ve beyin gelişimi açısından oldukça önemli olan folik asit; nöral tüp defektini önlediğinden hamile annelerin mutlaka alması gereken bir vitamindir. Folik asit içeriğiyle zengin olan bakla sağlıklı fetal gelişimi destekler.

Omurilik ve beyin gelişimi açısından oldukça önemli olan folik asit; nöral tüp defektini önlediğinden hamile annelerin mutlaka alması gereken bir vitamindir. Folik asit içeriğiyle zengin olan bakla sağlıklı fetal gelişimi destekler. Yüksek Kan Basıncını Önler: İçeriğindeki magnezyum ve potasyum sayesinde yüksek kan basıncını önler ve kalp sağlığını korur.

İçeriğindeki magnezyum ve potasyum sayesinde yüksek kan basıncını önler ve kalp sağlığını korur. Kilo Vermeye Yardımcı Olur: Protein ve lif açısından oldukça zengin olan bakla doygunluk hissini artırarak gün içerinde alınan kalori miktarını azaltacağından kilo vermeye yardımcı olur.

Protein ve lif açısından oldukça zengin olan bakla doygunluk hissini artırarak gün içerinde alınan kalori miktarını azaltacağından kilo vermeye yardımcı olur. Kolesterolü Düşürür: İçeriğindeki çözünebilir lif sayesinde kolesterol seviyesini düşürür.