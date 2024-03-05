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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakırköy-Kırazlı hattı ne zaman açılacak? - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da 2 yeni metro hattı açılıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Hattı'nı muhtemelen 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 km'lik metro hattını da bu ay içinde açacaklarını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:12
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        İstanbul'da 2 yeni metro hattı açılıyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi. “Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Hattı’nı muhtemelen 10 Mart’ta açacağız” dedi. Uraloğlu, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 km’lik metro hattını da bu ay içinde açacaklarını belirtti.

        Uraloğlu, “Ankara’da Nallıhan Kuş Cenneti’nin olduğu yerde Çayırhan Köprüsü ve Tünelini bu ay içerisinde açacağız” dedi.

        Uraloğlu, “Kalkınma Yolu ile ilgili Irak’la görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki ay Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde görüşülüp hızlandırılacak. Her düzeyde görüşmelerimiz devam ediyor. İyi ilerliyor” dedi.

        DİLUCU-IĞDIR-KARS HATTI

        Bakan Uraloğlu, “Zengezur’un devamı Dilucu-Iğdır-Kars Hattı’na bu sene inşallah kazmayı vuracağız. Oranın ihalesini yapmıştık. Orası çok sıcak ama bir o kadar da zor bir proje. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra hızlanacaktır bu proje. Orta Koridor’un bir parçası burası. Orta Koridor Doğu Batı, Kalkınma Yolu Kuzey-Güney hattı.” ifadelerini kullandı.

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