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        Haberler Gündem Güncel Bakanlıktan 81 il valiliğine kimsesizler için genelge | Son dakika haberleri

        Bakanlıktan 81 il valiliğine kimsesizler için genelge

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sokakta kalan kimsesizler için 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre, kışın sokakta yaşayan kimsesizler tespit edilecek, bu kişilerin barınmaları, kamu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 12:34 Güncelleme: 17.11.2024 - 12:50
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        81 il valiliğine kimsesizler genelgesi
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il valiliğine, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına genelge gönderdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak.

        Barınmaları, kamu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak kimsesizlere, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları ile gerekli durumlarda psikolojik destek de verilecek.

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        #GENELGE
        #kimsesizler
        #aile ve sosyal politikalar bakanlığı
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