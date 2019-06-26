'Başka amaçla kullanılmayacak'

Burcu Ayyıldız'ın haberine göre Göktürk Kemer Country'deki devlet ormanlarıyla ilgili sosyal medyada yaklaşık 10 gün arayla çekildiği belirtilen iki fotoğraf paylaşılmış ve ağaçların kesildiği gösterilmişti. Ağaç katliamı iddiaları üzerine sosyal medyada birçok kişi tepki göstermişti.

"8 BİN 300 YENİ FİDAN DİKİLECEK"

İddialar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada "Karaçam Ormanları'nın büyümelerinin durmuş olması, çeşitli zararlıların etkilerine maruz kalmaları ve yetişme ortamına yeterli uyumu sağlayamamaları gibi nedenlerle yeni fidanlarla ormanın yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle mevcut karaçam ağaçlarının sahadan kaldırılarak, yeni fidan dikimi ve ağaçlandırma yapmak amacıyla arazinin hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. 2019 Kasım-Aralık aylarında 8 bin 300 adet fidan alana dikilecektir" denildi.

"BAŞKA AMAÇLA KULLANILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ayrıca çalışmaların bakanlık idaresi, gözetimi ve denetimi altında yürütüldüğü de belirtildi. "Bu sahaların başka bir amaçla kullanılması asla söz konusu olmayıp, ormanın devamlılığını sağlamak maksadıyla yapılan bir ormancılık faaliyetinden ibarettir" ifadesi kullanıldı.