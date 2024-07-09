Bakanlık'tan Hizmetler Başvuru Rehberi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınları olmak üzere özel politika gerektiren vatandaşlara yönelik koruyucu ve önleyici programlarını katılımcı anlayışla, adil, arz odaklı ve etkin bir şekilde uygulamayı sürdürüyor.

Bu doğrultuda Bakanlık, vatandaşların sosyal hizmetlere ve sosyal yardımlara hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilmesi için tüm hizmetleri içeren bir “Hizmetler Başvuru Rehberi” hazırladı.

Rehberde, aile ve toplum hizmetlerinden çocuk hizmetlerine, sosyal yardımlardan engelli yaşlı hizmetlerine kadar pek çok konuda başvuru süreçleri ve yürütülen çalışmalar vatandaşların bilgilenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmetlerin kapsamı, başvuru esasları, hizmetten faydalanabilecek kişiler, başvuru birimleri, başvuru için gerekli belgeler kapsamlı olarak anlatıldı.

REKLAM HİZMETLER BAŞLIKLARLA ANLATILDI Bakanlığın ortaya koyduğu çalışmada, “Aile ve Toplumu Güçlendirici Hizmetler” “Çocuk Hizmetleri” “Kadının Statüsünün Korunmasına Yönelik Hizmetler”, “Engellilere Yönelik Hizmetler”, “Yaşlılara Yönelik Hizmetler”, “Şehit Yakınlarına, Gazi ve Gazi Yakınlarına Yönelik Hizmetler”, “Sosyal Yardımlar”, “Yurt Dışı Hizmetleri”, “Çağrı Merkezleri”, “Bakanlığa Yapılacak Bağışlar ve Yardımlar” ve “Kuruluşlarda Gerçekleştirilen Hizmetler” olmak üzere 11 başlık bulunuyor. Huzurlu ve güçlü Türkiye için değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak ailelere yönelik sosyal politikaları ve sosyal hizmetleri geliştiren Bakanlık, rehberde aileye yönelik eğitim programında, aile danışmanlık hizmetinde, evlenecek gençlerin desteklenmesinde, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetinde ve bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinde yürüttüğü çalışmalara yer verdi.

HİZMETLER İHTİYAÇLARA GÖRE ÇEŞİTLENDİRİLİYOR Çocuklara yönelik hizmetleri aile odaklı bir anlayışla yürüterek farklı ihtiyaçlara göre çeşitlendiren Bakanlık, aile odaklı çocuk hizmetlerinin, koruma ve bakım hizmetlerinin, gündüz bakım hizmetlerinin, koruyucu ve önleyici hizmetlerin, koruma altında yetişen gençlerin istihdamının ve çocuklara yönelik diğer hizmetlerin yer aldığı bilgilere de rehberde yer verdi. REKLAM Bakanlığın hazırlamış olduğu rehberde, şiddete maruz kalan ya da kalma tehlikesi bulunan kadınlara yönelik danışmanlık, rehberlik, yönlendirme, izleme hizmetine; şiddete uğrayan kadınların şiddetten korunması ve güçlendirilmesi hizmetine, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırıcı hizmetlere de ulaşılabiliyor.

Engelli ve yaşlı hizmetleri başlığı altında engellilerin ve yaşlıların bakım ve diğer hizmetlerin anlatıldığı rehberde, sosyal yardımlar konusunda ise aile yardımları, barınma-gıda yardımları, engelli ve yaşlı yardımları, sağlık yardımları, eğitim yardımları ve proje destekleri yer aldı. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına yönelik yapılan çalışmalara da yer verilen rehberde, istihdam, ücretsiz seyahat ve şehitlerin isimlerinin verilmesine dair pek çok soru cevap buluyor. Öte yandan Bakanlığa bağışların ve yardımların nasıl yapılacağı, yurt dışındaki yaşayan vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi için bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti, uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmalarına da yer verildi.

Bakanlığın hazırlamış olduğu rehbere https://www.aile.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.