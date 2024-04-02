Bakanlık'tan '8 yaşında çocuk evlendirildi' iddiasına yanıt

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı sosyal medya hesapları üzerinden “Gaziantep’te oturan Suriyeli bir aile, 8 yaşında olan çocuklarını evlendirdi” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yayınladı

Açıklamada "Yapılan incelemeler neticesinde görüntülerin yurt dışı kaynaklı ve eski olduğu tespit edilmişti. Olayın Türliye'de yaşandığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden “Gaziantep’te oturan Suriyeli bir aile, 8 yaşında olan çocuklarını evlendirdi” yönündeki iddialara ilişkin basın açıklamamız.❗️ pic.twitter.com/efVLAMOx1b — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) April 2, 2024