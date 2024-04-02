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        Haberler Gündem Teyit Bakanlık'tan '8 yaşında çocuk evlendirildi' iddiasına yanıt

        Bakanlık'tan '8 yaşında çocuk evlendirildi' iddiasına yanıt

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal medyada çıkan iddialara yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 23:37 Güncelleme: 02.04.2024 - 23:37
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        Bakanlık'tan '8 yaşında çocuk evlendirildi' iddiasına yanıt
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı sosyal medya hesapları üzerinden “Gaziantep’te oturan Suriyeli bir aile, 8 yaşında olan çocuklarını evlendirdi” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yayınladı

        Açıklamada "Yapılan incelemeler neticesinde görüntülerin yurt dışı kaynaklı ve eski olduğu tespit edilmişti. Olayın Türliye'de yaşandığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

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