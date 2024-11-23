Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakanlık harekete geçti! 2 çocuğa kötü muamele! 1 kişi gözaltında

        Bakanlık harekete geçti! 2 çocuğa kötü muamele! 1 kişi gözaltında

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "devlet koruması altındaki iki çocuğa kötü muamele yapıldığı" iddialarıyla ilgili, bir bakım personelinin gözaltına ve açığa alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 17:18 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlık harekete geçti! 1 kişi gözaltında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te devlet bakımı altında bulunan 4 yaşındaki 2 çocuğun vücudundaki kızarıklıklar üzerine harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında 1 bakım personeli açığa alındı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te devlet koruması altındaki 2 çocuğa kötü muamele yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçti.

        Açıklamada, "Gaziantep'te devlet bakımı altında bulunan 4 yaşındaki 2 çocuğun vücudunun çeşitli bölgelerinde kızarıklıklar tespit edilmiştir. Bununla ilgili 13 Kasım'da tutanak hazırlanmasıyla birlikte kamera kayıtları geçmişe dönük incelenmiştir. Sağlık kontrolleri ve çocukların yaş ve psikolojik durumuna uygun yapılan psikolojik görüşmeler neticesinde konunun detaylı incelenmesi için İl Müdürlüğümüzce soruşturma başlatılmıştır. Çocuklar adli muayene için tam teşekküllü hastaneye götürülmüştür. Dermatolojik muayeneleri sonucu yaraların travmaya bağlı veya dermatolojik rahatsızlık sonucu oluşabileceği belirtilmiş, adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı kaydedilmiştir" denildi.

        Adli ve idari soruşturma kapsamında 1 bakım personeli gözaltına alınarak, açığa alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta goller var!
        Maçta goller var!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa