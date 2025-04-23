Geçmiş olsun mesajları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Bakan Uraloğlu'nu arayarak bilgi aldı. Uraloğlu da kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmadığını belirterek, "Ekiplerimiz sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Silivri’de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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İstanbul Silivri’de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız; saha tarama faaliyetlerine başlamış, gelen ihbarları ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 23, 2025

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Silivri’de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) April 23, 2025

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

İstanbul Marmara Denizi Silivri’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.



Geçmiş olsun #İstanbul — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) April 23, 2025

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini belirterek, "Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." temennisinde bulundu.

Silivri açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) April 23, 2025 İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle İstanbul'da okullar 2 gün tatil Haberi Görüntüle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama Haberi Görüntüle Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.