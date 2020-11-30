Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan son dakika sınav açıklaması ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, bu yıl lise, ortaokul ve ilkokul sınavları yapılacak mı? İşte, konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklama...

"ANA NOKTAMIZ TRT EBA VE EBA İNTERNET PLATFORMLARI"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları şu şekilde:

Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimlerimizin koordinesinde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklardır. Bu süre zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA internet platformumuz, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımızla öğrencilerimizin yanında olacağız.

31 ARALIK TARİHİNE KADAR HİÇBİR SINAV YAPILMAYACAK

31 Aralık 2020’ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır.