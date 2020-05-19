Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan "19 Mayıs" mesajı

AA

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "101 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesini aynı inanç ve kararlılıkla gelecek nesillerimize aktarmak gayretindeyiz. Anadolu'yu bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.