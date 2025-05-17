Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakan Yumaklı: 40 ton ürünün satışı engellendi | Son dakika haberleri

        Bakan Yumaklı: Ankara'da 40 ton ürünün satışı engellendi

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da 39 süt ve süt ürünleri işletmesine yönelik eş zamanlı denetimde 40 ton ürünün satışının engellendiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:35 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yumaklı: 40 ton ürünün satışı engellendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da gerçekleştirilen denetimde 40 ton ürünün satışının engellendiğini açıkladı.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimi en büyük önceliğimiz. Ankara'daki toptancılar sitesinde, süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı yapan 39 işletmeye eş zamanlı denetim gerçekleştirdik. Denetimlerde tüketici sağlığını tehlikeye düşüren durumlar, taklit ve tağşiş hususlarının araştırılmasının yanı sıra, ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Etiket bilgisi eksikliği-yanlışlığı, izlenebilirliğin sağlanamaması, bozulmuş-küflenmiş ürünlerin satışa sunulması, uygunsuz depolama koşulları gibi nedenlerle 40 ton ürünün satışı önlendi. Kanuna aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere toplam 40 adet yasal işlem uygulandı" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Denetimlerle, tüketicinin güvenilir gıdaya erişim hakkı korunurken, kurallara uyan işletmelerin de yanında yer aldıklarını vurgulayan Yumaklı, "Bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıda için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #ankara haberleri
        #ibrahim yumaklı
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Habertürk Anasayfa