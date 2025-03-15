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        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya, sokak hayvanlarıyla ilgili video konferans toplantısına katıldı - Güncel haberler

        Bakan Yerlikaya, sokak hayvanlarıyla ilgili video konferans toplantısına katıldı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanıp bakımevlerine yerleştirilmesi ve oradaki bakımlarının değerlendirildiği video konferans toplantısı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 02:56 Güncelleme: 15.03.2025 - 02:56
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        Sokak hayvanlarıyla ilgili video konferans
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanıp bakımevlerine yerleştirilmesi ve oradaki bakımlarının değerlendirildiği video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakan yardımcıları, birim amirleri ve 51 ilin valilerinin katılımıyla "Sahipsiz sokak hayvanlarının sokaklardan toplanıp bakımevlerine yerleştirilmesi ve oradaki bakımları" konulu video konferans toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Yerlikaya paylaşımda, "Mülkiye müfettişlerimiz incelemelerine başladılar. Sahipsiz hayvan konusunu yasalarımız, medeniyet değerlerimiz ve vicdani duruşumuzla hep birlikte el birliğiyle çözeceğiz." ifadelerine yer verdi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Ali Yerlikaya
        #sokak hayvanları
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