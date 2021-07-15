İki yeni bakan yardımcısı atandı

Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Arel Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Yıldırım atandı.
Adalet Bakanlığında açık bulunan adalet müfettişliklerine, Muhammed Şavkılı, Özcan Çakıroğlu ve Zafer Turan getirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Hasan Taha Alçay, Ahmet Şen, Atlar Akın, Arın Erdinç Avşar, Başak Yapıcı, Cuma Sessiz, Emin Bilen, Emir Alay, Erhan Taylan, Ersin Sarıbaş, Esra Bulut Kılıç, Fuat Koray Adıgüzel, Furkan Sezer, Gökhan Akçakoca, Görkem Mustafa Yeniay, Hasan Arslan, Hilal Çetinkaya, Levent Yılmaz, Mehmet Göker Tuna, Merve Kalaycı, Muhammed Oğuz Üzek, Muhammed Sadir Karademir, Mustafa Kemal Koparan, Nail Dal, Rahmi Gün, Satılmış Sağırolmuş, Sefer Konu, Serhat Tosun, Şahin Ilgar, Şefika Malkoç, Turan Bayram, Ufuk Çelik, Yunus Korkmaz, Yusuf Aytaç, Ayhan İşcan, Can Şanlı, Dinçer Yeşiltaş, Esra Ayaydın Erdaş, Gazi Balbıçak, Halil Göktaş, İbrahim Işık, İsmail Yıldızhan, Kazım Argun, Murat Arkan, Onur Coşkun, Onur Yeşiltaş, Ömer Cirit, Ömer Yazar, Ramazan Afacan, Rıza Tosun ve Serbülent Ölmez atandı.
Sağlık Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcıları Halil İbrahim Bilen, Harun Akbaş, Nilgün Karaman, Mustafa Oğuzhan Karataş, Sinem Aytekin Öğe, Hayati Ünal, İsmail Işıtan, Cengiz Yıldırım, Özlem Özbay, Sevgi Çetinkaya Kılavuz, Tansu Tanılmış, Fikret Baydak, Osman Kandemir, Esra Öztürk, Serkan Aksu, Murat Fidan, Tevhide Bilgen Dinler, İbrahim Akbulut ile Zeynep Kurt getirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Oğuz Açıkgöz, Abdullah Gücükturalı, Ali Aygün ve Ahmet Emre Ünlü atandı.
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU ATAMALARI
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına Muharrem Kılıç getirilirken, İkinci Başkanlığa Alişan Tiryaki, kurul üyeliklerine ise Burhan Erkuş, Dilek Ertürk, Harun Mertoğlu, İsmail Ayaz, Mehmet Emin Genç, Muhammet Ecevit Carti, Saffet Balın, Ünal Sade ve Zennure Ber'in atamaları yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne Bilal Şentürk atandı.
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