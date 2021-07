HABERTURK.COM

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Yer Bilimci Prof. Naci Görür arasında “uçan araba” polemiği çıktı. Bakan Varank’ın açıklamalarına Twitter’dan açıklama yapan Prof. Görür’e, Bakan Varank yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TEKNOFEST İstanbul’un kapanış programında yaptığı konuşmada, “Teknolojiyle büyüyen, merak eden, araştıran; ufku geniş bir nesil geliyor. Siz böyle kararlı, sizler böyle heyecanlı oldukça, uçan araçları da yeni nesil SİHA’ları da yeni nesil insanlı ve insansız savaş uçaklarımızı da sivil hava araçlarımızı ve uzay mekiklerini de Türk mühendislerin tasarlayıp ülkemize armağan edeceğine canı gönülden inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

VARANK: DÜNYA LİDERLİĞİNE OYNAYACAK

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın açıklamalarını işaret ederek, “Bakınız geçenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ‘uçan araçlarda dünya liderliğine oynayan bir Türkiye olacak’ dedi. Bunun üzerine yine bilindik grup, akıllarınca bu sözle alay etmeye kalktılar. Ben buradan Cumhurbaşkanı yardımcımızın ifadesini gerçekten altını çizerek tekrarlamak istiyorum. Evet, Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine onayacak” ifadelerine yer verdi.

PROF. NACİ GÖRÜR: HALKIMIZA GERÇEKLERİ SÖYLEMEK DAHA DOĞRU

Yer Bilimci Prof. Naci Görür ise daha sonra Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor ‘Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak’ diye. Dayanamayıp yazıyorum” ifadelerini kullanarak, “İyi eğitilmiş yeterli insan kaynağına sahip olmayan, dünya bilim üretimine ve gelişimine çok sınırlı katkısı olan, bilgi toplumu olmaktan çok uzak, dünyada üniversitelerinin esamesi okunmayan, AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu? Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru” dedi.

“Arkadaşlar dün uçan arabalarla ilgili bir tweet attım. Çoğu olumlu cevaplar aldım ama yine de bir gerilim hissettim ve sizlerle sohbet etmek istedim” diyerek açıklamalarını sürdüren Prof. Görür şu ifadeleri kullandı:

“Bizde halk dalkavukluğu çok yaygın. Özellikle siyasiler bunu çok yapar. Onlara göre halk her şeyi bilir, en doğruya karar verir, en adildir, vs. Bunu söylerken daha çok kendileri gibi düşünen insanları kast ederler. Aksi görüş o halk tanımı içinde pek yoktur. Arkadaşlar, halk çok heterojen bir yapıdır. Çok değişik kültür, inanç, eğitim, gelenek, görenek, bilgi, beceri, duygu, vs. yumağıdır. Onun için her konuda farklı düşünce normaldir. Bunu çatışma değil de doğruyu bulmada bir şansa dönüştürebilmek için eğitim şarttır. İnsanı şartlamayan, belirli kalıplara sokmayan, insan sevgisini, insana hizmeti esas alan, bilime dayalı, özgür, hoşgörülü ve evrensel nitelikli bir eğitim. Bunu başarırsak kendi içimizde barışık olur ve milletler ailesi içerisinde her açıdan ön plana çıkarız. Ancak bu yolla gençlerimiz umutlu ve mutlu olur. İşte o zaman siyaset halkı değil, halk siyaseti yönlendirir ve gerçek bir lider ülke oluruz.”

VARANK: ÇÜRÜMÜŞ ZİHNİYETİN TEMSİLCİSİ

Prof. Görür’ün açıklamalarına tepki gösteren Teknoloji Bakanı Varank, “Devrim arabası yolda kalsın diye dört gözle bekleyenler, aynı art niyeti bugün de Türkiye'nin Otomobili için gösteriyor. Nuri Killigil'i hor görenler, görmezden gelenler, bugün de Türk mühendislerini küçümsemeye, aşağılamaya kalkıyor” dedi.

Bakan Varan şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz gün ‘Ufku ve vizyonu geniş gençlerimizle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacağız’ dedim. Adının önünde güya profesör unvanı olan ve çürümüş zihniyetin temsilcisi olan birisi çıktı, kendince gençlerimizi aşağılamaya kalktı. ‘Sizin insan kaynağınız iyi eğitilmemiş, bilgi toplumundan uzaksınız, altyapınız yetersiz, siz bu işi başaramazsınız’ dedi. Şimdi ben kendisine sesleniyorum: O iyi eğitilmemiş, bilgi toplumundan uzak dediğin insan kaynağıyla, biz bugün bölgesinde savaşları bitiren insansız hava araçlarını geliştiriyor ve tüm dünyanın gündemine sokabiliyoruz. O yetersiz gördüğü altyapıyla, biz bugün yüzde 70 yerlilikle, 762 savunma sanayi projesi yürütüyoruz. Bunlar, bugün tüm dünyanın övmek zorunda kaldığı İHA ve SİHA'larımıza da 'motoru yerli mi' demişlerdi. Bugün ellerinde imkan olsa bu projeleri de durdururlar. Onlara kalsa, iktidar olduklarında gelirler ASELSAN Sivas'ın kapısına kilit vururlar, yerine heykel fabrikası açarlar. Bunların vizyonu bu kadar.”

GÖRÜR’DEN YENİ AÇIKLAMA

Bakan Varank’ın tepkisinin ardından tekrar tweet atan Prof. Görür, “Şimdi gördüm. Bir bakanımız uçan arabalarla ilgili tweetime çok kızmış ve benim için ‘çürümüş zihniyetli’ demiş. Yazdığım bu tweeti ve hemen peşinden yazdığım ikinci tweeti tekrar okudum. Objektif olan her insan o tweetlerde çağdaş, aydın, bilime inanan insanını seven, gençlere gerçekçi yol gösteren vatansever bir görüş görür” ifadelerini kullandı.