AA

Bakan Varank, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde iş insanlarıyla gerçekleştirdiği İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Ahiliğin merkezi şehrin kendileri için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılını Ahi Evran Yılı olarak ilan ettiğini anımsatan Varank, yüzlerce yıldır Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkarları rahmetle andığını belirtti.

Varank, Kovid-19 salgınının tüm dünyada ekonomik ve sosyal hayatı derinden etkilediğine işaret ederek, Türkiye’nin sağlık ve ekonomi arasında dengeli politikalar uyguladığını vurguladı.

Kırşehir’in kendi ölçeğinde ülke ekonomisine azami seviyede katkı verdiğine dikkati çeken Varank, ilin sanayi performansının düzenli bir şekilde arttığını ve il ekonomisinde tarımın da önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

Varank, sanayinin şehrin milli geliri içindeki payındaki artıştan bahsederek, bunun ilin ihracat performansına da yansıdığını kaydetti.

Tarım sektörünün Kırşehir’in ekonomisinde yüzde 25’ler civarında bir paya sahip olduğunu ifade eden Varank, "Bu durum, tarıma dayalı sanayi sektörlerini hem üretim hem de istihdam anlamında önemli bir konuma taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, ilde Petlas gibi ihracat ve istihdamda başat sanayi firmalarının bulunduğuna işaret ederek, gıda, metal eşya, bitkisel ve hayvansal üretim, makine gibi sektörlerde de kayda değer firmaların bulunduğunu anlattı.

“GELİŞMEYE AÇIK ALANLARI TESPİT EDECEĞİZ"

Şehrin ekonomisinin son 19 yılda kaydettiği gelişmeye Bakanlık olarak destek olduklarını aktaran Varank, “Sanayi altyapısını geliştirmek üzere hem mevcut OSB ve küçük sanayi sitelerini geliştirdik hem de yenilerini kurduk. Şehrimizde sadece OSB var iken bugün ikisi tamamlandı, üçüncüsünün altyapı çalışmaları devam ediyor. Bu OSB’lere bugüne kadar yaptığımız yatırım tutarı 120 milyon lirayı aştı.” diye konuştu.

Varank, işletmelerin üretim ve ihracatını sağlayacak destekler de verdiklerine değinerek, “KOSGEB aracılığıyla 26 milyon, TÜBİTAK ile 20 milyon, Ahiler Kalkınma Ajansı ile 47 milyon, KOP İdaremiz ile 83 milyon liraya yakın kaynağı Kırşehir’in hizmetine sunduk.” bilgilerini paylaştı.

Şehirdeki özel sektör yatırımlarını artırmak üzere 2012’den bu yana 3 milyar lira yatırım öngörüsü olan 155 projeye yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini belirten Varank, bu yatırımların 66’sının hayata geçirildiğini ve bu sayede 2 binden fazla istihdam oluşturulduğunu bildirdi.

Varank, Kırşehir’in daha büyük bir potansiyele sahip olduğunun farkında olduklarını vurgulayarak, gelişmeye açık alanları tespit ederek yenilikçi projelerle bunları ekonomiye kazandıracaklarına dikkati çekti.

“YATIRIMLARI DESTEKLEYECEĞİZ"

Jeotermal kaynakların değerlendirilmesi konusunda harekete geçtiklerini anlatan Varank, Ahiler Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi iş birliğinde toplam 8,7 milyon lira bütçeli “Kırşehir Jeotermal Otomasyon Kumanda Merkezi” projesini geliştirdiklerini söyledi.

Varank, bitkisel ve hayvansal üretim konusundaki potansiyele değinerek, “Yem üretimi, biyogaz, entegre et ve meyve-sebze paketleme, ceviz işleme gibi konulardaki yatırımları gerek kendi kaynaklarımızla gerekse uluslararası kaynaklarla destekleyeceğiz.” dedi.

Kırşehir’de kültür ve turizm alanlarına yönelik olarak da önemli projeler yürüttüklerinden söz eden Varank, Hirfanlı Barajı kıyısında yer alan Savcılı Sahili’nde çevre düzenlemesi projesine 2 milyon liralık kaynak aktaracaklarını bildirdi.

Varank, ildeki gençlerin sınavlarda önemli başarılar elde ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Gençlerimizin bu potansiyelini daha da geliştirerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağını büyütmek üzere, önümüzdeki dönemde Kırşehir’e bir Deneyap Teknoloji Atölyesi kazandıracağız. Kırşehir’den bu toprakların ruhuna uygun şekilde geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştireceğiz. Bu topraklar Cacabey gibi ilmiyle irfanıyla günümüzü aydınlatan büyük bilginler yetiştirdi. Onun mirası Cacabey Medresesi, astronomi araştırmaları konusunda önemli bir gözlemevi olarak yüzyıllarca kullanıldı. Bu nedenle Cacabey’in mirası, aya gitme misyonu olan bizler için çok büyük önem arz ediyor. Bu medresenin restorasyonu konusunda bakanlık olarak dahlimiz olmamış, bunu bir eksiklik olarak görüyoruz. Buradan arkadaşlarıma talimat vermiş olayım, kalkınma ajansımız ve KOP idaremiz vasıtasıyla Cacabey Medresesi'nin odalarında ya da külliyemizde gençlerimize ilham olacak özel bir proje uygulayıp gençlerimizi burada yetiştireceğiz.”

“İLİN POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİRECEĞİZ"

Girişimciliğin önemini vurgulayan Varank, şehre bir teknopark kazandırılması ve gençlerin fikirlerini geliştireceği ortamların gerektiğini söyledi.

Varank, sanayicilerin ihtiyaçları konusunda da titiz çalışmalar yürüttüklerini, gelen taleplerin karşılanması konusunda gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

Ülkenin ve bölgenin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, Kırşehir’de üretim ve istihdam sağlayacak yenilikçi yatırımları desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceklerini dile getiren Varank, ilin potansiyelini harekete geçirmek için üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti.

Bakan Varank, "Savunma sanayine dönük bir yatırımla ilgili de savunma sanayimizin başat aktörlerinden olan firmalarımızla ilk toplantımızda Kırşehir’i gündeme getireceğim" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıda Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.