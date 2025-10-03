Bakan Uraloğlu: Yakıtı güvenle tahliye ettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, 18 Eylül'de Kocaeli Kefken açıklarında karaya oturan 'RAPID' isimli gemiye müdahale sürecini değerlendirdi.

DHA'daki habere göre Bartın'dan Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na 2 bin 135 ton alçı taşı taşıyan 81.6 metre boyundaki geminin, fırtına ve 2.5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle rotasından çıktığını kaydeden Uraloğlu, "Geminin karaya oturduğu ihbarını 18 Eylül günü 05.34'te aldık.

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimizin koordinasyonunda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı deniz unsurlarını derhal bölgeye sevk ettik. Kefken Liman Başkanımızı da olay yeri koordinatörü olarak görevlendirdik" dedi.

Mürettebatın güvenliği için hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini belirten Uraloğlu, "Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter saat 07.00'de bölgeye intikal etti. Saat 10.24'te 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 7 mürettebat güvenle tahliye edildi. Can kaybı yaşanmadan süreci başarıyla tamamladık" açıklamasında bulundu.

Gemide yapılan su altı incelemelerine de değinen Uraloğlu, "İskele tarafında baş kısma yakın bölümde 4 metrelik yırtık, makine dairesinin alt tarafına gelen kısımlarda ezikler ve göçükler, dümen ve pervane aksamında ağır hasarlar belirledik" bilgisini paylaştı.

"DENİZE SIZINTI OLMADI"

Geminin seyir, can, mal ve çevre güvenliği açısından risk taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, "Kefken Liman Başkanlığımız koordinasyonunda yakıt sızıntısı olmaması için geminin etrafı bariyerle çevrildi. Böylece olası risklere karşı her türlü önlemimizi aldık. Gemi bulunduğu yerden en kısa sürede, sorumlu taraflar olan gemi donatanı ve gemi sigortacısı tarafından kaldırılarak deniz emniyeti süratle sağlanacaktır" dedi.

Operasyonun en kritik bölümünün yakıt tahliyesi olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "30 Eylül günü yakıt ve yağ tahliyesine başladık. 1 Ekim itibarıyla operasyon tamamlandı. Gemiden toplam 35 metreküp yakıtı güvenle tahliye ettik. Sürecin hiçbir aşamasında denize sızıntı olmadı" açıklamasında bulundu.