Bakan Uraloğlu, Habertürk TV'ye konuştu

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Yeniköprü-Yüksekova Yolu T-1 Tüneli Işık Görme Töreni'ne, İl Koordinasyon Toplantısı'na ve Başkale Güzeldere Tüneli Işık Görme Töreni'ne iştirak etmek üzere Hakkari Yüksekova'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in sorularını yanıtladı.

Uluslararası Yol Federasyonu'ndan iki ödül aldıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Mayıs ayında açılışını yaptığımız Zigana Tünelimiz, 14 bin 500 metre uzunluğunda ve çift tüp tünel olarak inşa edildi. Avrupa'nın en büyüğü, dünyada da 4 ya da 5. sırada olsa gerek. Ona Uluslararası Yol Federasyonu'ndan tünelin mühendisliğiyle ilgili ödülü alacağımız açıklandı. İnşallah birkaç ay sonra ödülü almış olacağız. Diğer bir ödül ise Konya'da Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ilgili. Yine Uluslararası Yol Federasyonu'ndan ödül aldık. Orada yarışan bütün tüneller, viyadükler arasından bunlar seçildi. Türk mühendisliğinin geldiği noktayı anlatma adına güzel bir gelişme oldu" dedi.

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Bölgede yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari ile Yüksekova arasında Yeniköprü mevkiindeyiz. Tünelin girişinde köprü üzerinde bulunuyoruz şu anda. Arkamızdaki tünel projede T1 Tüneli olarak adlandırdık. 3 bin 965 metrelik tünelde ışık gördü törenini beraberce yaptık. Kazı ve destekleme çalışmaları bitti. Tünelin en kritik, en teknik riskleri olduğu aşamayı geçtik demektir. Öbür uçtan girdik, buradan çıktık. Bu bizim için kıymetli, artık finale doğru gittiğimizin işareti. Yüzde 70-80'lere geldik demektir. Bundan sonra artık üst yapı ve elektromekanik işler yapılacak. Sonra da inşallah burayı trafiğe açmış olacağız.

Bu 3 bin 965 metreydi, hemen devamında 4 bin 560 metre uzunluğunda bir tünelimiz daha var. Orada inşaat çalışmalarımız devam ediyor. İlk etapta burayı açabileceğiz çünkü yol bağlantısı var, devamında da orayı açacağız. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren seyahati 50 dakikaya kadar indirmiş olacağız. Bir kere zamanda çok ciddi bir tasarruf sağlayacağız. Ondan öte seyahat eden insanlar daha güvenli bir yolda seyahat edecekler. Heyelan ve çığ riski olmayan bir yolda seyahat edecekler. Hem zamandan hem de yakıttan, karbon emisyonundan tasarruf etmiş olacağız.

Hakkari'den Van'a kadar olan yolda yine Güzeldere Tüneli'nde bir ışık gördü töreni yapacağız. Orası da çok kıymetli. Bunlar yapıldıkça mevcut trafik katlanarak artacaktır. Gerek yurt içi trafik gerekse de uluslararası trafik artacaktır. Sınır kapılarına ulaşım açısından da projelerimiz var. Onları da hayata geçireceğiz ki proje amacına ulaşmış olsun.

Burada Karayolları olarak 14 projemiz var. Hakkari'nin her tarafında sınır kapılarına kadar projelerimiz var. Pandemiyle gelişen internet ve GSM operatörleri konusunda talepler var. Onlarla ilgili planlarımız var. İnsanlar artık köyünden, mahallesinden uzaktan çalışabilme noktasında taleplerde bulunuyor. En önemlisi öğrencilerin talepleri var. Onlarla ilgili de çalışacağız. Burada potansiyel oldukça ihtiyaçları karşılamak için burada olacağız."