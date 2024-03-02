Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Bakan Uraloğlu: Antalya-Alanya otoyolu ile yolculuk 1 saat bile sürmeyecek. - Güncel haberler

        Bakan Uraloğlu: Antalya-Alanya otoyolu ile yolculuk 1 saat bile sürmeyecek.

        Antalya Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Antalya-Alanya otoyolu ile yolculuk 1 saat bile sürmeyecek. Antalya'dan 45 dakikaya Alanya'ya gidilebilecek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 18:15 Güncelleme: 02.03.2024 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Antalya-Alanya 45 dakikaya düşecek"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Antalya-Alanya otoyolu ile yolculuk 1 saat bile sürmeyecek. Antalya'dan 45 dakikaya Alanya'ya gidilebilecek." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi'ni açtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi'ni açtı

        Uraloğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Kepez ilçesindeki Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte birçok projeye imza attıklarını söyledi.

        Bakanlık olarak 2002'den bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 181 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Uraloğlu, Antalya'nın bölünmüş yolunu 197 kilometreden 715 kilometreye çıkardıklarını kaydetti.

        Antalya Batı Çevre Yolu'nu bitirerek hizmete sunduklarını hatırlatan Uraloğlu, Kuzey Çevre Yolu'nda da köprülü kavşaklar inşa ederek trafik sıkışıklığını rahatlattıklarını vurguladı.

        REKLAM

        Uraloğlu, Akdeniz Batı Sahil Yolu'nu da tamamlayarak ve Phaselis Tüneli'ni hizmete açarak kentin batısındaki turizm merkezlerine ulaşımı rahatlattıklarını dile getirdi.

        Antalya-Alanya arası seyahat süresini kısaltacak ve konforlu yolculuk imkanı sağlayacak 122 kilometrelik otoyol ihalesini gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Antalya-Alanya otoyolu ile yolculuk 1 saat bile sürmeyecek. Antalya'dan 45 dakikaya Alanya'ya gidilebilecek." diye konuştu.

        Antalya Şehir Hastanesi'nin 5 kilometrelik bağlantı yollarını yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, yoldaki kavşaklarla ilgili de planlamaları olduğunu aktardı.

        Antalya'ya önemli hizmetler yapmaya devam edeceklerini anlatan Uraloğlu, "Bu hizmetleri daha güzel yapabilmek için mutlaka büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeler ile uyum içerisinde çalışmaya ihtiyaç var. Yetki verdiniz, AK Parti belediyeleri olarak size hizmet ettik. 5 yıl ara verdik. 31 Mart'ta Hakan Tütüncü kardeşimiz ile yeniden 'Antalya' diyecek miyiz? Durmak yok yola devam." ifadelerini kullandı.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #abdulkadir uraloğlu
        #haberler
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa