Bakan Tunç'tan DEM Parti açıklaması

Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti açıklaması: Terör örgütüne mesafe koymalı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: DEM, terör örgütüne mesafe koymalı, demokratik siyaset isteyen terörü reddedecek
Giriş: 23.04.2024 - 20:12 Güncelleme: 23.04.2024 - 21:14
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: DEM, terör örgütüne mesafe koymalı, demokratik siyaset isteyen terörü reddedecek. Demokrasilerde şiddet olmaz, fikir özgürlüğü sonuna kadar ama şiddeti desteklerseniz demokratik hukuk devleti bunu kabul etmez.
Bahçeli daha önce DEM Parti kapatılsın çağrısında bulunmuştu.
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