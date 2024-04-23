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        Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti açıklaması: Terör örgütüne mesafe koymalı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: DEM, terör örgütüne mesafe koymalı, demokratik siyaset isteyen terörü reddedecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 20:12 Güncelleme: 23.04.2024 - 21:14
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        Bakan Tunç'tan DEM Parti açıklaması
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: DEM, terör örgütüne mesafe koymalı, demokratik siyaset isteyen terörü reddedecek. Demokrasilerde şiddet olmaz, fikir özgürlüğü sonuna kadar ama şiddeti desteklerseniz demokratik hukuk devleti bunu kabul etmez.

        Bahçeli daha önce DEM Parti kapatılsın çağrısında bulunmuştu.

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        #Yılmaz Tunç
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