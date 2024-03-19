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        Haberler Gündem Güncel Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanabilir

        Bakan Tunç'tan Eylem Tok ve oğlunun iade sürecine ilişkin açıklama

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlunun iade sürecine ilişkin, "Biz soruşturmayı açarız ama yargılama yapabilmemiz için ifadesinin alınması lazım. Kaçak şahıs statüsüne giriyor. ABD yargılayabilir. Yani der ki 'Sen yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin, benim vatandaşımsın, dolayısıyla seni benim kanunuma göre yargılayacağım. Umut ediyoruz ABD iade etsin ve Türkiye'de yargılansın." diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 19.03.2024 - 13:11
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        Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılanabilir
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlunun iade süreci, CHP'de "para sayma" soruşturması ile Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        CHP'DE PARA SAYMA SORUŞTURMASI

        "Böyle miktarda bir paranın özellikle sadece bir belgeyle alışverişi söz konusu. Bir il binasının bu şekilde bir satışının nasıl söz konusu olabildiğini elbette ki Cumhuriyet Savcılığı bu tereddütleri ortadan kaldırarak bir soruşturma gerçekleştirecektir. Bizim savcılığa talimat vermemiz söz konusu değil. Sosyal medyada 'adalet nerede' diye yazmaya başladılar. 'Savcılık niye el koymuyor' dediler. Savcılık benim beyanatımdan önce zaten soruşturmayı başlattı. Benim yargıya talimat vermem, savcılığa talimat vermem söz konusu olamaz."

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        OLAYLI TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI

        "Bunu siyasete alet etmek bir kere hiç doğru değil. Bu bir kötü niyeti gösterir. Dolayısıyla ona da müsaade etmemek lazım. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu, soruşturma devam ediyor. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa he iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur."

        KEDİ EROS'UN ÖLDÜRÜLMESİ

        "Önceki kararında 1 yıl 3 ay vermişti. Bu sefer 3 yıl verdi. İyi hal indirimi yaptı. 2 yıl 6 aya düşmüş oldu. Tabii bu da bir tepki oluşturdu. Cumhuriyet savcımız bu konuda istinafa başvuracaktır. Eros'un bu şekilde canice katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Bir cana bu şekilde eziyet edilerek 6 dakika boyunca tekmelenmesi bir caniliktir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu tür fiillerin hiç cezası yoktu. Para cezası vardı."

        EYLEM TOK VE OĞLUNUN İADESİ

        "Biz soruşturmayı açarız ama yargılama yapabilmemiz için ifadesinin alınması lazım. Kaçak şahıs statüsüne giriyor. ABD yargılayabilir. Yani der ki 'Sen yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin, benim vatandaşımsın, dolayısıyla seni benim kanunuma göre yargılayacağım. Umut ediyoruz ABD iade etsin ve Türkiye'de yargılansın. ABD Adalet Bakanlığından bize yazı geldi. Bu yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Buradaki süreci takip ediyoruz."

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı lüks otomobille yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, İ.G., T.A., S.K. ve H.T.'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmişlerdi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.

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        #Eylem Tok
        #Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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