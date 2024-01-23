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23-24 Aralık’ta ÖSYM tarafından yapılan hakim ve savcı yardımcılığı yazılı sınavının sonuçları açıklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

Hâkim ve savcı yardımcılığı için 23-24 Aralık’ta ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınavın sonuçları açıklandı. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu sınavla ilk kez hakim savcı yardımcılığı uygulamasını hayata geçirmiş oluyoruz. Hakim savcı yardımcılarımızın, tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde daha nitelikli yetişmesini hedeflediğimiz bu uygulamanın adalet teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Hâkim ve savcı yardımcılığı için 23-24 Aralık’ta ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınavın sonuçları açıklandı. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.



Bu sınavla ilk kez hakim savcı yardımcılığı uygulamasını hayata geçirmiş… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 23, 2024