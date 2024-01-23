Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Bakan Tunç duyurdu: Hâkim ve savcı yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı

        Bakan Tunç duyurdu: Hakim ve savcı yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakim ve savcı yardımcılığı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Tunç, "Bu sınavla ilk kez hakim savcı yardımcılığı uygulamasını hayata geçirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 23:22 Güncelleme: 23.01.2024 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç duyurdu: Sonuçlar açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        23-24 Aralık’ta ÖSYM tarafından yapılan hakim ve savcı yardımcılığı yazılı sınavının sonuçları açıklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

        Hâkim ve savcı yardımcılığı için 23-24 Aralık’ta ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınavın sonuçları açıklandı. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu sınavla ilk kez hakim savcı yardımcılığı uygulamasını hayata geçirmiş oluyoruz. Hakim savcı yardımcılarımızın, tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde daha nitelikli yetişmesini hedeflediğimiz bu uygulamanın adalet teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yılmaz Tunç
        #Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi
        İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        Suskun Kartal!
        Suskun Kartal!
        "Gazze'deki durum dehşet verici"
        "Gazze'deki durum dehşet verici"
        Koca bir sıfır!
        Koca bir sıfır!
        Esenyurt canisinin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!
        Engelli sanıp yardım etti, gerçek ortaya çıktı
        Engelli sanıp yardım etti, gerçek ortaya çıktı
        Almanya'da mahkeme Neonazi partinin finansmanını kesti
        Almanya'da mahkeme Neonazi partinin finansmanını kesti
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        ABD'de başarı ödülü aldı
        ABD'de başarı ödülü aldı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Habertürk Anasayfa