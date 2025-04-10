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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin: Şu an Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 20'li rakamlarda

        Bakan Tekin: Şu an Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 20'li rakamlarda

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu an Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı kademeler arası farklılık göstermekle beraber 20'li rakamlarda. Bu çok önemlidir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 17:03 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:04
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        Bakan Tekin: Şu an Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 20'li rakamlarda
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çorum Valiliğinde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        İş insanı Üzeyir Şahin ve eşi Belma Şahin tarafından kanser hastalığından 2023'te 19 yaşında vefat eden kızları Selin Şahin'in adını yaşatmak amacıyla yaptırılan Selin Şahin Ortaokulu'nun açılış töreni için kente geldiğini belirten Tekin, burada verimli görüşmeler ve toplantılar yaptıklarını söyledi.

        Türkiye'de eğitim kalitesinin son 20 yılda önemli ölçüde arttığını dile getiren Tekin, "Türkiye'de eğitim-öğretimin fiziki ve teknoloji altyapısına yönelik son 20 yılda yapılanlar, taraflı tarafsız herkes tarafından takdir ediliyor. Sadece içeride değil uluslararası raporlarda da bu anlamda övgü dolu ifadelere yer veriliyor. 2002-2003 eğitim-öğretim yılından önce Türkiye'deki derslik sayısı, öğretmen sayısı, derslik başına düşen öğrenci ve öğretmen başına düşen öğrenci istatistiklerine baktığımızda, 20 yıl içerisinde Bakanlığımızın yaptığı yatırımlardan uluslararası raporların tamamında övgüyle bahsediliyor" diye konuştu.

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        Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı işlerin toplumun tamamını ilgilendirdiğinin altını çizen Tekin, şöyle devam etti: "Bakanlığın yaptığı işler, doğası gereği toplumun tamamının sorumluluk üstlenmesi gereken konular. Biz de yoğun bir hayırsever desteğiyle çalışıyoruz. Bu fiziki altyapının geliştirilmesi konusunda bize destek olan hayırseverlerimize, yerel yönetimlerimize, belediyelerimize, meslek örgütlerine, sivil toplum örgütlerine, mülki idare amirliklerine şükranlarımı sunuyorum. Bir seferberlik bilinciyle 20 yılda Türkiye'nin tamamında uluslararası göstergelerin üstünde bir rakama erişmemiz sağlandı. Şu an Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı kademeler arası farklılık göstermekle beraber 20'li rakamlarda. Bu çok önemlidir. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı istatistiklerine baktığımızda, o da uluslararası göstergelerin üstünde çok şükür. O noktada da çok iyi bir yerdeyiz. Halihazırda çalışan öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 80'i son 20 yılda atanmış arkadaşlarımız. Bunların hepsi güzel şeyler."

        Okulların tamamının internet erişimine sahip olduğunu, derslerin neredeyse tamamının etkileşimli tahtalarda işlendiğini, dünyanın birçok ülkesinde kullanılan eğitim portalının kullanıldığını bildiren Tekin, "Tüm bu imkanları bize sunan, destek olan herkese başta, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Çorum'da eğitim-öğretim ortamının Türkiye ortalamalarının üstünde olduğuna işaret eden Bakan Tekin, şunları kaydetti: "Temel eğitim düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 17. Bu çok iyi bir rakam. Aynı şekilde ortaöğretimde de derslik başına düşen öğrenci sayısı 17'ye yakın. Dolayısıyla Türkiye ortalaması ile kıyaslandığında oldukça iyi bir nokta. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle baktığımızda da ilkokul düzeyinde 16, ortaokul düzeyinde 11, ortaöğretim düzeyinde de 10. Bu da hem Türkiye ortalaması açısından, hem de genel geçer uluslararası istatistikler açısından önemli bir rakam."

        Tekin, toplantıda ayrıca ilin ihtiyaç duyduğu proje bazlı çalışmaları ve inşaat yatırımı anlamındaki ihtiyaçları değerlendirerek kararlar aldıklarını sözlerine ekledi.

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