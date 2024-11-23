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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin'den Öğretmenler Günü mesajı: Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile mesleğinize dair düzenlemeler getirdik

        Bakan Tekin'den Öğretmenler Günü mesajı: Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile mesleğinize dair düzenlemeler getirdik

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır." sözlerini hatırlatarak, öğretmenlerin gününü kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:52 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:52
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        Bakan Tekin'den Öğretmenler Günü mesajı
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile mesleğinize dair düzenlemeler getirdik. Öğretmenlerimizin meslek öncesi yetiştirilmelerinden mesleğe girişlerine, meslek içinde ilerlemelerinden mesleki gelişimlerine, hak ve sorumluluklarına dair birçok hususta iyileştirmeler yaptık" ifadelerini kullandı.

        Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır." sözlerini hatırlatarak, öğretmenlerin gününü kutladı.

        Atatürk'ün millet mekteplerinin başöğretmenliğini kabul edişinin 96. yıl dönümünde olunduğunu belirten Tekin, Cumhuriyet ile elde edilen hakları, demokratik ve çağdaş Türkiye'nin gücünü öğretmenlerle el ele yücelteceklerine inancının tam olduğunu aktardı.

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        Öğretmenlerin itibarının toplumun itibarı, öğretmenlerin güvenliğinin toplumun güvenliği olduğunu dile getiren Tekin, öğretmenlik mesleğinin en iyi şekilde icra edilmesi için samimiyetle çalıştıklarını belirtti.

        Bakan Tekin şunları kaydetti: "Ekim 2024'te yürürlüğe giren Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile mesleğinize dair düzenlemeler getirdik. Öğretmenlerimizin meslek öncesi yetiştirilmelerinden mesleğe girişlerine, meslek içinde ilerlemelerinden mesleki gelişimlerine, hak ve sorumluluklarına dair birçok hususta iyileştirmeler yaptık. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun hepiniz için hayırlı olmasını diliyorum."

        "MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ BİR DÖNÜŞÜMÜN KAPISINI AÇACAK"

        Öğretmenlerin meslek öncesi hazırlık sürecinin daha sağlam olması ve mesleki hazır bulunurluklarının daha kuvvetli olması için Milli Eğitim Akademisini kurduklarına değinen Tekin, akademinin öncelikle öğretmenlik mesleğinde ve eğitim sisteminde bir dönüşümün kapısını açacağını vurguladı.

        Tekin, öğretmenlerin katlandıkları zorlukların ve fedakarlıklarının bilincinde olduğuna dikkati çekerek, onların özverilerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu aktardı.

        Bakan Tekin, "Bu vesileyle başta Başöğretmen Atatürk'ü ve mukaddes görevlerini ifa sürecinde şehit düşen aziz öğretmenlerimizi saygıyla minnetle yad ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık, görevi başındaki öğretmenlerimize muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

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