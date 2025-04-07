İstanbul’da meydana gelen elim trafik kazasında, öğretmenlerimiz Vahide Kalyoncu ve Özgür Yıldız ile birlikte iki vatandaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Hayatını kaybeden öğretmenlerimize ve vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve eğitim camiamıza…