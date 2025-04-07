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        Haberler Gündem Bakan Tekin'den İstanbul'da trafik kazasında ölen öğretmenler için taziye mesajı - Güncel haberler

        Bakan Tekin'den taziye mesajı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenler Vahide Kalyoncu ve Özgür Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 02:04 Güncelleme: 07.04.2025 - 02:04
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        Bakan Tekin'den taziye mesajı
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenler Vahide Kalyoncu ve Özgür Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Bakan Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:

        "İstanbul'da meydana gelen elim trafik kazasında, öğretmenlerimiz Vahide Kalyoncu ve Özgür Yıldız ile iki vatandaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden öğretmenlerimize ve vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Yusuf Tekin
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