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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek'ten TCMB Başkanı Karahan'a tebrik - Para Haberleri

        Bakan Şimşek: Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı göreve başlaması vesilesiyle tebrik ederek "Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:05
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili bir mesah yayımladı.

        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama

        Bakan Şimşek aynı mesajı İngilizce olarak da paylaştı.

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