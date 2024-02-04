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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize dinlenmek yok - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize dinlenmek yok

        İslahiye'de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan "En son vatandaşımız evine kavuşana kadar bize dinlenmek yok. Türkiye asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketini sarıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 16:10 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:20
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan İslahiye'de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

        -Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu ana kadar acil yıkılacak 6114 binanın tamamını kaldırdık, 11 bin 554'ünün enkaz kaldırma işlemleri bitti. Gaziantep'e toplamda 4,8 milyar liralık kaynak aktardık. Çadır sayısı 54 bin 554'tür, 20 yerde kurulan 8660 konteynerde 26 bin kişi kalıyor.

        -Gaziantep'te 17 bin 425 konut, 839 ahır olmak 19 bin 927 hak sahibi bulunuyor. Bugün 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Yeni evlerinin hayırlı, huzurlu olmasını diliyorum. 14 bin konutumuzun yapımı da hızla sürüyor. En son vatandaşımız da evine kavuşana kadar bize dinlenmek yok. Türkiye asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketini sarıyor. Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir afetin altından kalkmak her babayiğidinin harcı değildir.

        "ASLA YILGINLIĞA KAPILMADIK"

        -Hasarın ve faturanın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadık. Yatırımlarımızın aksamasına müsaade etmedik. Eksiklerimiz olmuştur, gecikmeler yaşanmış olabilir. Deprem bölgesinde ne kadar samimi çalıştığımıza 85 milyon şahittir. Farklı proje ve çalışmalarla bu çalışmaları hızlandırmanın gayretindeyiz. Yerinde dönüşüm için başvurular 255 bini aştı, Gaziantep'te bu sayı 1068'dir.

        -Depremden etkilenen şehirlerimizin meydanlarını, ana caddelerini de biz yapıyoruz. Alt yapı projeleri için İlbank aracılığıyla 56 milyon liralık hibe desteği sağlıyoruz. Yazın altyapı çalışmalarına başlayacağız. Büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak deprem bölgemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Türkiye kerim vasfıyla çok güçlü bir devlettir.

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