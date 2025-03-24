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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları

        BloombergHT'nin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide düzenleyici kurumlarla son gelişmeler üzerine alınacak tedbirlere yönelik olarak gün boyu toplantılar gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 08:10 Güncelleme: 24.03.2025 - 08:10
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        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
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        Bloomberg HT'den Bekir Gürdamar'ın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 23 Mart'ta tüm gün ekonomi kurumlarıyla birlikte çalışarak atılacak adımları değerlendirdi.

        Akşam saatlerinde Mehmet Şimşek başkanlığında yapılan toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul ve kamu bankalarını temsilen Ziraat Bankası katıldı.

        Toplantıda, ekonomiye yönelik atılacak adımlar şekillendirildi.

        Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa edeceği iddialarına yönelik, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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