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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi: Olumlu gelişmeler artarak devam edecek - Para Haberleri

        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi: Olumlu gelişmeler artarak devam edecek

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin, "12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:30 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:31
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        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
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        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uygulanan ekonomik programın somut sonuçlarının ülke kredi notuna da yansıdığını belirtti.

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        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu başarıya kayıtsız kalmayarak Türkiye'nin kredi notunu bir kademe yükselterek, görünümünü pozitife çevirdiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

        "Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir."

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #fitch
        #türkiye
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