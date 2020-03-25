Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşlılarla fotoğraflarına yer veren Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sizler bizi nasıl ihtimamla bugünlere getirdiyseniz, biz de aynı ihtimamla sizi koruyabilelim diye şimdilik bu mesafeler. Gönüllerimiz bir, dualarımız bir... Yine el ele vereceğiz... Yine ellerinizi öpeceğiz."