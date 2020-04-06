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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Eczanelerimizle ilaç teminine ilişkin imzaladığımız protokolümüzün süresini uzattık” dedi. Yazılı bir açıklama yapan Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği arasında ilaç teminine ilişkin ek bir protokol imzalandığını, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında mutabakata varılan mevcut protokolün yeni bir protokol imzalanıncaya kadar geçerli olacağını açıkladı.

PROTOKOL 31 MART'TA SONA ERMİŞTİ

İlaç teminine ilişkin protokolün 31 Mart itibarıyla sona erdiğini anımsatan Bakan Selçuk, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yeni protokol görüşmeleri sürecinin ertelenmesi konusunda mutabakata vardık. Vatandaşımızın sağlık hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi ve ilaç teminin aksamamasını sağlamak için mevcut protokolümüzün süresini uzattık. Bunun için de SGK ile TEB arasında ek bir protokol imzaladık.” dedi.

Bakan Selçuk, mevcut protokol kapsamında eczacılarla yapılan sözleşmelerin yenilenmesine gerek kalmayacağını da bildirdi.

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