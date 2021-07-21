Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.
Balıkçıların avlanmak için denize bıraktığı ancak fırtına, kayalığa takılma gibi çeşitli nedenlerle denizde kalan ağlar "hayalet ağ" olarak adlandırılıyor. Bu ağlar denizlerde kaldığı süre boyunca uzun zaman çürümeden deniz canlılarını avlamaya ve çevreye zarar vermeye devam ediyor.
Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi'nde özel bir dalış yaparak 2 hayalet ağı denizden çıkardı.
Dalış öncesi Pakdemirli'ye başarılar dileyen Bakan Kurum, "Hakikaten çok önemli bir süreci yürütüyor, bize de destek oluyor. Bu Marmara Denizi'miz adına 7 ilimizi kapsayan bütün bölge için önemli. Kendisini seviyoruz ve destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Pakdemirli de dalışın ardından yaptığı açıklamada, hayalet ağların çıkarılmasının, denizlerin, özellikle Marmara Denizi'nin temizliği açısından son derece önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"İster istemez bu ağlar aşağıda birikim yapıyor, farklı deniz canlılarının oluşmasına sebebiyet veriyor ve gelen giden tüm canlıların orada takılmasına ve ciddi bir deniz çöplüğü yaratmasına sebep oluyor. Müsilajın da aslında kaynaklarından biri hayalet ağlardır. Özellikle Marmara özelinde bundan sonra çok çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. İki sene önce başlattığımız proje, 'Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi.' Uzun süre dalmadığım halde iki sene evvel tekrar hayalet ağları temizlemek maksadıyla başlamıştım. Tekrar Marmara Denizi'nde, Çevre Şehircilik Bakanımızla beraber gerçekleştirdiğimiz çeşitli faaliyetlerin en sonuncusu olarak, hayalet ağların temizlenmesi maksadıyla, bir örnek olmak gayesiyle, Tarım ve Orman Bakanı olarak dalışımı tamamladım. İki adet hayalet ağı bulduk, yuvasından çıkardık kestik ve yukarıya taşıdık."
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