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Bakan Özer'den son dakika açıklaması: 45 bin öğretmen alımı atama takvimi açıklandı! Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte kontenjan dağılımı!

45 bin öğretmen alımı atama takvimi açıklandı! İşte kontenjan dağılımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin öğretmen atamasının yapılacağını tarihi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamarı sonrasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmen ataması hakkında branş bazında kontenjan dağılımına dikkat çekti. İşte 2023 MEB 45 bin öğretmen atama takvimi ve kadro bazında branş dağılımı ile ilgili merak edilen güncel bilgiler...

Giriş: 25.03.2023 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden 45 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını açıklamıştı. Atama takvimi hakkında detaylar Bakan Özer'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını paylaştı. Peki, 2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ AÇIKLAMIŞTI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 45 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını duyurmuş ve detaylarının en kısa sürede paylaşılacağını aktarmıştı.

  • ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu. Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.  

    ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atama takvimine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.

  • Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

  • BRANŞ BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLANDI!

    Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.  

  • SON 20 YILIN EN BÜYÜK ÖĞRETMEN ATAMASI 

    Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  • TABAN PUANI VE KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    ATAMA TAKVİMİ 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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