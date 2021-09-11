Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen "Adana İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nın ardından yaptığı açıklamada, kentteki yatırımların tamamını gözden geçirdiklerini söyledi.
Adana'ya geçen hafta doğal gaz dönüşümüyle ilgili 30 milyonluk bir ödenek gönderdiklerini aktaran Özer, 30 milyon da eğitim öğretime hazırlıkla ilgili ödenek yolladıklarını belirtti.
Toplantıda aldıkları kararları paylaşan Özer şöyle devam etti:
"Adana'da merkez ve ilçelerde 2 bilim sanat merkezi bulunuyor, 8 tane daha bilim sanat sanat merkezi kurma kararı aldık. İkinci dönemden itibaren Adana'da Bilim Sanat Merkezi sayısını 2'den 10'a çıkarmış olacağız. Adana'mızda özel eğitim öğrencilerinin eğitime erişimiyle ilgili çok kritik anlamı olan özel eğitim anaokulu sayısı iki. Özel eğitim anaokulu sayısını 10 tane daha ilave yaparak 12'ye çıkarmış olacağız. Bunu da hızlı bir şekilde yapıp eğitim öğretim hizmetine almış olacağız. Adana'ya mevcut çok ciddi yatırımlar var. 2016 yılından itibaren başlayıp bir kısmı biten, bir kısmı devam eden, yine aynı zamanda güçlendirme ve yıkım çalışmaları çerçevesi içerisinde devam eden yatırımlarımızın toplamı 1 milyarın üzerinde. Bunlara ilave olarak acil ihtiyaçtan dolayı özellikle Seyhan bölgesinde ve Yüreğir bölgesinde ağırlık vermek üzere 5 yeni ilkokul yapma kararı aldık."
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