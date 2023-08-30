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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Bakan Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ı kutladı - Galatasaray Haberleri

        Bakan Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ı kutladı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakibi Norveç temsilcisi Molde'yi eleyerek gruplara kalan Galatasaray'ı tebrik etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 01:14 Güncelleme: 30.08.2023 - 01:14
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        Bakan Bak, Galatasaray'ı kutladı
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        Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Deplasmanda sağladığı 3-2’lik avantajla kendi evinde sahaya çıkan temsilcimiz Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı ekibimizi bu başarısından dolayı yürekten kutluyor, başta futbolcular olmak üzere Okan Buruk hocamızı, Başkan Dursun Özbek'i ve tüm Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. 1 Haziran 2024 tarihinde futbol mabedi Wembley'de sona erecek bu uzun soluklu maratonda ekibimize başarılar diliyorum."

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