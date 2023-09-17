Bakan Osman Aşkın Bak: Bu yıl sonunda 10 milyon çocuğumuz yüzme öğrenecek

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Sultangazi Belediyesi tarafından birçok farklı branşta ücretsiz eğitim verilen Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni düzenlendi. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, madde kullanımı ve içki gibi kötü alışkanlıklarla mücadelede en önemli rolü spor ve spor aktivitelerinin üstlendiğini ifade ederek, "En önemli görevlerimizden bir tanesi de bağımlılıkla mücadele. Ailelere söylüyorum çocuklarınızla mutlaka konuşun. Çocuklarınızın çevresine dikkat edin. Onları spor salonlarına, yüzme havuzlarına ve futbol sahalarını alıp getirin. Onları sporla ve teknolojiyle buluşturun." dedi.

Sultangazi Belediyesi, Yaz Spor Okullarının 2023 dönemini düzenlediği törenle kapattı. Yaz boyunca yetenekleri doğrultusunda alanında uzman eğitmenlerle birlikte spor yapan öğrenciler, törende hünerlerini sergiledi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, öğrenciler ve aileleri katıldı. Okçuluk, tekvando, tenis, karate, kick boks gibi branşlarda eğitim alan ve eğitimleri sonucu ödül alan öğrenciler gösterilerin ardından sertifikalarını aldı. Etkinliğe ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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BAKAN BAK: EN YENİ TESİSLERE SAHİP ÜLKEYİZ

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Öncelikle başkana çok teşekkür ediyoruz. Yaz boyunca 10 bine yakın Sultangazi'nin gençlerini, çocuklarını sporla buluşturdu ve onlara değişik branşlarda önce paylaşmayı, arkadaş olmayı sporla beraber gelişmeyi öğretti. Biz de onlara destek verdik, destek vermeye devam ediyoruz. Avrupa'da en yeni tesislere sahip ülkeyiz. En modern statlara, en modern spor salonlarına, yüzme havuzlarına, atletizm pistlerine sahip ülke Türkiye, organizasyon becerimiz ortada. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaz spor okullarında yaklaşık 4 milyona yakın gencimize spor yaptırdık, çeşitli illerimizde ve belediyemizi tebrik ediyorum. Belediyemizin yaptığı yüzme havuzu, kültür merkezi ve gençlik merkezi yatırımlarını tebrik ediyoruz. Biz de destek veriyoruz. Yeni tesisler içinde destek vereceğiz. İnşallah güzel işler yapılacak. Başkana ve ekibine teşekkür ediyoruz. Spor demek adrenalin, heyecan ve coşku demek. Birazdan da şampiyon olan sporcuların gösterilerini göreceğiz" dedi.

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"ÇOCUKLARINIZI MUTLAKA VE MUTLAKA SPORLA TANIŞTIRIN"

Ailelere çocuklarını sporla tanıştırarak bağımlıkla mücadele etmesini tavsiye eden bakan Bak, "Hazır yeri gelmişken ailelere iki önemli şeyi söylemek istiyorum. Bu çok önemli, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim birinci ve en önemli görevlerimizden bir tanesi de bağımlılıkla mücadele. Madde kullanımı, içki gibi kötü alışkanlıklarla mücadelede en önemli rolü spor ve spor aktiviteleri üstleniyor. Dolayısıyla ailelere tekrar söylüyorum çocuklarınızla mutlaka konuşun. Çocuklarınızın çevresine dikkat edin. Çocuklarınızı spor salonlarına, yüzme havuzlarına ve futbol sahalarına alıp getirin. Onları sporla ve teknolojiyle buluşturun. Şimdi aileler evde birbirleriyle mesajlaşıyorlar, bir odadan bir odaya mesaj atıyorlar. Bu doğru bir şey değil. Ailelere söylüyorum; çocuklarınızla mutlaka konuşun. Onları dinleyin, onların taleplerini dinleyin her gün 10 dakika, 15 beş dakika onlara zaman ayırın. Çünkü siz dinlemezseniz başkaları dinliyor, başkaları başka yöne yönlendiriyor. Dolayısıyla ailelerden ricamız, çocuklarınızı dinleyin ve kesinlikle bağımlılıkla mücadelede görev sizden başlıyor, bize doğru geliyor. Çocuklarınızı mutlaka ve mutlaka sporla tanıştırın" diye konuştu.

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"BU YIL SONUNDA 10 MİLYON ÇOCUĞUMUZ YÜZME ÖĞRENECEK"

Bakan Bak, "Türkiye'de yüzme bilmeyen kalmasın kampanyasıyla şu ana kadar 8 milyon vatandaşa, çocuğumuza yüzme öğrettik. Bu yıl sonunda 10 milyon çocuğumuz yüzme öğrenecek. Sultangazi Belediyesi'nin ve diğer belediyelerin de katkısı var. Dolayısıyla sporu tam destekliyoruz. Sultangazi'de yeni tesisleri de inşallah birlikte yapmaya devam edeceğiz. Müjdelerini başkan yakınca verecek. Dolayısıyla yaz spor okullarında iyi eğlendiniz, okullar da açıldı, sizlere başarılar diliyorum. Derslerimizi çalışacağız, ondan sonra da spor yapmaya geleceğiz. Biz bu güzel ülkeyi seviyoruz. Bu güzel ülkenin gençlerini çok seviyoruz. Başkana teşekkür ediyoruz. Yaz Spor Okulları kapanış töreni hayırlı olsun diyorum" dedi.

"365 GÜN SPOR YAPIYORUZ"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ise "Bugün inşallah burada farklı farklı branşlardan gösteriler izleyeceğiz. Şunu her zaman ifade ediyoruz, Sultangazi genç nüfusa sahip bir ilçe. Dolayısıyla bu ilçede sportif ve kültürel aktivitelerin, sosyal faaliyetlerin çok yoğun olması gereken bir ilçe. Biz de bu çerçeve içerisinde çok yoğun faaliyetler gösteriyoruz. Buralara da ciddi katılım var. Sadece Yaz Spor Okullarımıza spor faaliyetlerinde bulunmak için başvuran ve spor yapan öğrencilerimiz, sporcularımızın sayısı 10 bin. Her sezonda bu şekilde devam ediyoruz. 365 gün spor yapıyoruz. Sadece Yaz Spor okullarımızda değil, bir taraftan da kışın faaliyetlerimizin devam edeceği diğer sportif aktiviteleri de devam ettiriyoruz. Kültür merkezlerimizi ve sportif aktivitelerin yapılacağı merkezleri çoğaltıyoruz. Şu anda Esentepe'de inşallah yaklaşık bir buçuk iki ay içerisinde bitecek kültür merkezimizin içerisinde, bir tane daha yüzme havuzumuzu sizlere emanet etmiş olacağız. Güreş müsabakalarının yapılacağı salonları sizlere emanet etmiş olacağız" diye konuştu.