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Bakan Nebati: "Yerli ve katma değerli üretimi artırmak için çalışıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine Destekli Kefalet Sistemi'ni aktif bir şekilde kullanmaya devam ettiklerini, selektif kredi politikalarıyla sürdürülebilir büyümeyi desteklediklerini belirterek, "Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında attığımız adımlar ve iyileşen yatırım ortamımızla girişimcilik ekosistemimizi güçlendiriyor, yerli ve katma değerli üretimi artırmak için çalışıyoruz" ifadesini kullandı

Giriş: 25.03.2023 - 15:27 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Nebati:
AA

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat artışları hedeflerine ulaşmak için kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesine ve reel sektörün uygun koşullarda finansmana erişimine önem verdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda, Hazine Destekli Kefalet Sistemi'ni aktif bir şekilde kullanmaya devam ettiklerini, selektif kredi politikalarıyla sürdürülebilir büyümeyi desteklediklerini vurgulayan Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer taraftan, kadınlarımıza kapsamlı programlar, teşvik ve destekler sunarak pozitif ayrımcılık uygulamayı kesintisiz sürdürüyoruz. 2023 Ocak ayı itibarıyla, kadınların ülkemizde işgücüne katılım oranı yüzde 36,1 ile tarihi yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Selektif kredi politikalarımızın yanı sıra model kapsamında attığımız diğer adımlar ve iyileşen yatırım ortamımızla birlikte, girişimcilik ekosistemimizi güçlendiriyor, yerli ve katma değerli üretimi artırmak ve küresel değer zincirindeki konumumuzu her geçen gün daha ilerilere taşımak için çalışıyoruz. Bu çerçevede, Togg başta olmak üzere, elektrikli araç ekosistemi, savunma sanayi, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yatırımlar ve enerji teknolojileri üretimi gibi alanlarda elde ettiğimiz büyük başarıları daha da ileriye taşıyarak Türkiye Yüzyılı'na güvenle, azimle ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz."

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