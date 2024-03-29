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        Haberler Gündem Politika Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Milletimizi seviyoruz, yaralara merhem olmaya çalışıyoruz - Gündem haberleri

        Bakan Mehmet Özhaseki: Milletimizi seviyoruz, yaralara merhem olmaya çalışıyoruz

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde halka hitap eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "76 bin konutu dağıttık, her ay 10-15 bin ev vermeye devam edeceğiz. Milletimizi seviyoruz, yaralara merhem olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 19:37 Güncelleme: 29.03.2024 - 19:58
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        'Yaralara merhem olmaya çalışıyoruz'
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        Yerel seçime sayılı saatler kala siyasiler çalışmalarına hız verdi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde halka seslenen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şu değerlendirmelerde bulundu:

        Bizler büyük bir milletiz. Binlerce konut yaptırıyoruz. Orada yavaş yavaş konutlarımızı teslim etmeye başladık. Binden fazla şantiyemiz var. 76 bin konutu dağıttık, her ay 10-15 bin ev vermeye devam edeceğiz. Milletimizi seviyoruz, yaralara merhem olmaya çalışıyoruz. Geçenlerde CHP Genel Başkanı çıkmış, 'Hükümetin deprem karnesi sıfır, sıfır' diyor. Bir başkası 'Bu deprem evlerini herhalde akrabalarına dağıtıyorlar' diyor. Hadi gelin buyrun bakalım. O bölgede şimdiki CHP'liler, yandaş odaları davalar açtılar, bana kentsel dönüşüm yaptırmadılar.

        "25 SENEDE 25 BİNAYI DÖNÜŞTÜREMEDİLER"

        Orada izah etmeye çalıştım, vatandaşları ikna ettim ama mahkeme yoluyla önümüzü kesmeye çalıştılar. Deprem oldu onların önünü kestiği mahallede bir tek Allah'ın kulu yaşamıyor şimdi. Vicdan var mı acaba? Geçen İzmir'deydim. 25 senedir İzmir'deler. 25 tane binayı dönüştürdülerse söylesinler, sözlerimi geri alacağım. Bizler çalışıyoruz. Ne lazımsa onu yapıyoruz. 1994'de sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da ben de nacizane Kayseri'de aday oldum. Deli gibi çalışacağız dedik. Sözümüzde durduk, çalışmaya da devam ediyoruz. Bizler Cumhur İttifakı'yız, özümüz bir sözümüz bir. Bizim için bu vatanın bölünmez bütünlüğü en önemlisi. Bayrağımız, ezanımız mukaddes. Bunlar için oluşturduğumuz ittifakımız var. Ama karşı taraf? Bunların ne siyasi düşünceleri, ne iktisadi düşünceleri aynıydı. Bir tek motivasyon kaynakları vardı, Cumhur İttifakı gitsin, ne olursa olsun. Yıkım ekibi gibi.

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        #mehmet özhaseki
        #Fethiye
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