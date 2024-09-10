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        Haberler Gündem Bakan Kurum, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti - Güncel haberler

        Bakan Kurum, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti. İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 20:06 Güncelleme: 10.09.2024 - 20:06
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        Bakan Kurum, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti
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        Bakanlıkta gerçekleşen kabul sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul’umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz’ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Murat Kurum
        #Ekrem İmamoğlu
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