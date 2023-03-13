Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Bakan Kurum: 'Dulkadiroğlu'nda da ilk kazmayı vurduk'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilin inşası için başlatılan çalışmaların devam ettiğini anlatan bir video paylaştı. Videoda, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde kalıcı konutlarla ilgili ilk kazmanın vurulduğu anlatıldı. Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, "Yeni şehirlerimiz için binlerce mimar, mühendis, akademisyen ve işçimiz sahada. Deprem bölgesinde sadece ev değil, çevre düzenlemesi, meydanı, parkları, bahçeleri, okulları, camisiyle yaşam alanları inşa ediyoruz. 72 bin 596 konut yapacağımız Kahramanmaraş’ta da ilk kazmayı vurduk" ifadelerini kullandı. Dulkadiroğlu ilçesinde ilk etapta bin 748 konutun yapılacağı belirtildi

Giriş: 13.03.2023 - 15:00 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Kurum: 'Dulkadiroğlu'nda da ilk kazmayı vurduk'
'Dulkadiroğlu'nda ilk kazmayı vurduk'
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle inşa edilecek kalıcı konutlarla ilgili yürütülen çalışmaları anlatan bir video yayımladı.

Videoda, Kahramanmaraş’ın Afşin, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinin ardından Dulkadiroğlu ilçesinde de zemin etüdünün tamamlandığı ve ilk kazmanın vurulduğu aktarılırken 11 ilin inşası için sürdürülen çalışmalarla ilgili de bilgi verildi.

Bakanlık açıklamasında, Dulkadiroğlu ilçesinde ilk etapta bin 748 konutun yapılacağı ve zemin etüdü çalışmasının tamamlandığı ilk alanda 258 konutun temel kazısına başlandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada konutların zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek şekilde, yatay ve yöresel mimariye uygun, radye temel üzerine kalıp tünel sistemiyle inşa edileceği vurgulandı.

Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, "Yeni şehirlerimiz için binlerce mimar, mühendis, akademisyen ve işçimiz sahada. Deprem bölgesinde sadece ev değil, çevre düzenlemesi, meydanı, parkları, bahçeleri, okulları, camisiyle yaşam alanları inşa ediyoruz. 72 bin 596 konut yapacağımız Kahramanmaraş’ta da ilk kazmayı vurduk" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yürüyerek Kapadokya
Yürüyerek Kapadokya
İçişleri Bakanlığı'ndan seçim genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan seçim genelgesi
Lav izi ve fay kırığı aynı noktada!
Lav izi ve fay kırığı aynı noktada!
"Her türlü göreve hazır olmalısınız"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.